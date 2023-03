Na Vačah od nedelje iščejo pogrešano osebo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iskalno akcijo bodo nadaljevali, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.

Iskalno akcijo bodo nadaljevali, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje. Foto: STA

V nedeljo popoldne so na Vačah gasilci in policisti iskali pogrešano osebo, ki pa je niso našli. Podrobnosti o osebi bodo znane v kratkem, so nam povedali pri Policijski upravi (PU) Ljubljana.