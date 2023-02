Pogrešanega 49-letnega Aleksandra so nazadnje videli v Portorožu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Koprski policisti so sporočili, da od 19. februarja iščejo pogrešanega 49-letnega Aleksandra Milicevica, ki so ga nazadnje videli v Portorožu. Njegovo stalno prebivališče je sicer v Nemčiji, pogrešani pa govori srbsko, nemško in italijansko.