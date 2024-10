Vlada je Senada Jušića na mesto generalnega direktorja policije s polnim mandatom imenovala septembra lani po končanem natečajnem postopku.

Edini drugi kandidat Boštjan Lindav pa s tožbo na upravnem sodišču izpodbija izbirni postopek na vladi in na uradniškem svetu, ki med drugim preverja usposobljenost uradnikov za določene položaje. Posebna natečajna komisija uradniškega sveta je namreč tako Jušića kot Lindava ocenila kot primerna kandidata. Lindav pa meni, da Jušić ob imenovanju ni izpolnjeval pogojev za položaj.

Kandidat za generalnega direktorja policije mora imeti najmanj 15 let delovnih izkušenj v policiji in najmanj osem let izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v javnem sektorju. Jušić je med vodstvenimi izkušnjami navedel delo na mestu pomočnika komandirja na Policijski postaji Koper in pomočnika vodje sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Koper. Ministrstvo za notranje zadeve je takrat pojasnjevalo, da vodstvo policijske enote tvorijo vodja enote s svojimi namestniki in pomočniki ter drugimi uslužbenci policije, ki jih določi vodja.

V. d. Lindav ostal brez polnega mandata

Lindav je v zvezi z imenovanjem Jušića vložil tudi zahtevo za začasno odredbo, ki jo je sodišče že zavrnilo. Glede same tožbe pa bi se utegnilo izreči po današnji obravnavi.

Jušić je sicer prvi mož policije postal že februarja lani, ko ga je vlada na predlog ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja imenovala za vršilca dolžnosti direktorja. Tedaj je na tem mestu nadomestil Lindava, ki je to funkcijo kot v. d. opravljal od nastopa zdajšnje vlade, torej od junija 2022.

Vlada Lindavu kljub predlogu tedanje ministrice za notranje zadeve Tatjane Bobnar in zeleni luči natečajne komisije že poleti 2022 namreč ni podelila polnega mandata na tem položaju. Tudi zato je Bobnar decembra 2022 odstopila.