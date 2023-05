Na srečanju v Atenah o dobrih praksah za razvoj kakovosti v zdravstvu

V Atenah je med 9. in 10. majem potekalo prvo srečanje Evropske mreže za kakovost in varnost oskrbe pacientov. Predstavili so pobude za razvoj kakovosti v zdravstvu in dobre prakse inovativnih načinov reševanja izzivov v zvezi s kakovostjo oskrbe in varnostjo pacientov, so sporočili z ministrstva za zdravje.

Na srečanju sta Suzana Šuklar in Gregor Danko predstavila nacionalno strategijo kakovosti in varnosti v zdravstvu od 2023 do 2031 in načrtovane prihodnje korake urada za nadzor kakovosti in investicije v zdravstvu na področju razvoja kakovosti in varnosti v slovenskem zdravstvu, so povzeli v sporočilu za javnost.

Stalna zdravstvena kriza je poudarila pomen izboljšanja kakovosti in varnosti pacientov

Kakovost oskrbe in varnost pacientov sta ključna sestavna dela dobro delujočega zdravstvenega sistema. Stalna zdravstvena kriza v evropski regiji, vključno s pandemijo covid-19, je dodatno poudarila pomen izboljšanja kakovosti in varnosti pacientov za zagotavljanja varne in visokokakovostne zdravstvene obravnave tudi ob nepredvidljivih izzivih, menijo na ministrstvu.

V ta namen so leta 2021 v Atenah ustanovili Evropski center odličnosti Svetovne zdravstvene organizacije za kakovost in varnost oskrbe pacientov.

Med ključnimi ukrepi v okviru strateških prednostnih nalog Evropskega delovnega programa (EPW) so našteli zaščito ljudi pred izrednimi zdravstvenimi dogodki in izboljšanje njihove zdravstvene varnosti, spodbujanje duševnega zdravja in dobrega počutja ljudi ter preprečevanje nenalezljivih in nalezljivih bolezni ter zagotavljanje tega, da so ljudje v središču zdravstvenih storitev in da so storitve dostopne, učinkovite in pravične.

V okviru mreže se bo razpravljalo o izzivih različnih pristopov izvajanja kakovosti

Glavni cilji Evropskega centra odličnosti so dvigniti ozaveščenost, znanje in veščine pri podpiranju nacionalnih politik in strategij o kakovosti ter varnosti zdravstvenega varstva in zagotoviti podporo državam v evropski regiji.

Za dosego teh ciljev je bila nujna vzpostavitev mreže nacionalnih kontaktnih točk za kakovost in varnost pacientov. Omrežje bo služilo kot sredstvo za povezovanje prednostnih nalog posamezne države, v okviru mreže pa se bo razpravljalo o izzivih različnih pristopov izvajanja kakovosti in izboljšanja varnosti pacientov v okviru širše zdravstvene agende, so še dodali.