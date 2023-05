Znano je, kakšno je zdravstveno stanje 33-letne jamarke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zdravstveno stanje 33-letne jamarke, ki se je aprila ponesrečila v jami blizu Cerknice, se izboljšuje. Pacientka je bila z oddelka za intenzivno terapijo premeščena na oddelek za travmatologijo, so za STA danes potrdili v UKC Ljubljana. Dveh delavcev, poškodovanih v delovni nesreči v vrhniškem Hamexu, pa ni več v UKC, so povedali.

Zdravstvenega stanja poškodovane jamarke v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana sicer nočejo razkrivati, glede na to, da je bila z intenzivnega oddelka premeščena na navadni oddelek, pa je mogoče sklepati, da se je njeno zdravstveno stanje izboljšalo.

Kot kaže, je boljše tudi zdravstveno stanje dveh delavcev, poškodovanih v delovni nesreči v vrhniškem Hamexu sredi februarja. Nobeden od poškodovanih se namreč ne zdravi več v UKC Ljubljana.

Jamarko rešili po 30 urah

Jamarko so v UKC Ljubljana pripeljali 17. aprila, potem ko ji je med raziskovanjem nove jame blizu Cerknice na glavo padel večji kamen. Zaradi ozkih prehodov, ki so jih morali reševalci predhodno razširiti, so jo iz jame rešili po 30 urah.

Poškodovana delavca Hamexa so v UKC Ljubljana pripeljali 17. februarja, potem ko je v podjetju z ognjemetnimi izdelki odjeknila eksplozija. V nesreči je en delavec umrl, dva pa sta bila huje poškodovana.