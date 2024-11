Na slovensko-francoskem dnevu obrambne industrije predvsem o skupnih projektih #video

Države EU so zaradi geopolitičnih razmer prisiljene v povečanje izdatkov za obrambo. To pa je priložnost tudi za slovenska in francoska podjetja, ne le za tista, ki delujejo izključno na področju obrambe, ampak tudi za podjetja iz drugih panog, npr. avtomobilske in IKT, je bilo slišati na slovensko-francoskem dnevu obrambne industrije v Ljubljani. O tem je v zgornjem videoposnetku spregovoril tudi direktor Grozda obrambne industrije Slovenije Boštjan Skalar.

Generalni direktor direktorata za logistiko na obrambnem ministrstvu Željko Kralj je pohvalil dosedanje sodelovanje med Slovenijo in Francijo na obrambnem področju. Slovenija se odloča za nakup francoskih sistemov topništva in tudi sistemov zračne obrambe mistral.

Glede topništva naj bi bile pogodbe zaključene do januarja prihodnje leto, prav tako pa naj bi stekli postopki za nakup mistralov. Nakup topništva oz. artiljerije bo spodbudil tudi sodelovanje med proizvajalcem in slovenskimi podjetji, prav tako pa naj bi tudi drugi projekti spodbudili nadaljnje sodelovanje. "Priložnosti za nadgradnjo odnosov bodo tudi na sejmu obrambne industrije, ki bo jeseni prihodnje leto v Celju," je dejal.

Negotove razmere zahtevajo več sodelovanja

Francoska veleposlanica v Sloveniji Florence Levy je poudarila pomen sodelovanja med obrambnima sektorjema, zlasti ko v Ukrajini divja vojna in imamo konflikt na Bližnjem vzhodu. "Izvolitev Donalda Trumpa za ameriškega predsednika pa prinaša tudi številne neznanke pri nadaljnjem delovanju. Zato mora EU vlagati v svojo obrambo, tu pa je priložnost tudi za sodelovanje med Slovenijo in Francijo," je dejala.

Sodelovanje na področju obrambne industrije pomeni tudi povečanje trgovinske menjave, ki spodbuja gospodarsko rast in povečanje zaposlovanja, pa tudi varnost v EU, je dejal namestnik generalnega direktorja direktorata za industrijo, podjetništvo in internacionalizacijo na gospodarskem ministrstvu Matej Skočir. Ob tem je posebej izpostavil sodelovanje na področju vesoljskih tehnologij, kjer so slovenska podjetja ena najboljših na področju razvoja.

Predstavnica agencije Spirit Andreja Mulec Bohinc je poudarila, da ima agencija dolgo zgodovino pomoči slovenskim podjetjem, ki delujejo na področju obrambne industrije. Tako že vse od leta 2012 na njihovo pobudo organizira skupinske sejemske nastope na mednarodnih sejmih obrambne industrije v tujini (Eurosatory, Idex, DSEI, IDEF) in na ta način prispeva, da slovenska obrambna industrija postaja mednarodno vse prepoznavnejša in pridobiva pomembne partnerje in kupce v tujini.

Konferenca se je nadaljevala s predstavitvijo slovenskih in francoskih podjetij, pa tudi z bilateralnimi srečanji. Dogodek je pripravila agencija Spirit, in sicer skupaj z gospodarskim ministrstvom, Grozdom obrambne industrije Slovenije in obrambnim sektorjem francoskega veleposlaništva v Avstriji.