Na primorski avtocesti dve prometni nesreči

Po podatkih prometnoinformacijskega centra sta se na primorski avtocesti zgodili dve prometni nesreči. promet je še vedno oviran med priključkoma Vrhnika in Logatec proti Kopru. O zastojih po drugi nesreči med priključkoma Logatec in Vrhnika proti Ljubljani več ne poročajo.

"Zaprta sta vozni in prehitevalni pas na primorski avtocesti med priključkoma Vrhnika in Logatec proti Kopru. Promet poteka po odstavnem pasu," so sporočili s prometnoinformacijskega centra za državne ceste.

Zaradi nesreče sta zaprta tudi dva prometna pasova na ljubljanski severni obvoznici na uvozu Ljubljana Tomačevo proti Kosezam.

Na meji z Avstrijo zastoji že ves dan

Na gorenjski avtocesti je med priključkom Lesce in predorom Karavanke proti Avstriji devetkilometrska kolona. Za Kranjsko Goro je možen izvoz Lesce.

Pred predorom Ljubelj proti Avstriji predor občasno zaradi varnosti zapirajo, še sporočajo voznikom.

O zastojih poročajo tudi z Obale, na cesti Lucija - Strunjan - Izola. Na mariborski vzhodni obvoznici med priključkoma Maribor center in Zrkovci proti Šentilju pa je zaprt vozni pas zaradi pnevmatike na vozišču.