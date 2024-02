Na počitnice še druga polovica šolarjev

Za okoli 122 tisoč učencev in dijakov z vzhoda Slovenije se danes začenjajo težko pričakovane zimske počitnice. Medtem bodo v šolske klopi spet sedli njihovi vrstniki iz osrednjega in zahodnega dela države. Organizatorji so v času počitnic pripravili pester nabor brezplačnih dejavnosti in programov, vključno z obilico športnih dogodkov.

Minuli teden so počitnice uživali šolarji iz gorenjske, goriške, notranjsko-kraške, obalno-kraške, osrednjeslovenske in zasavske regije ter Kočevja. Na počitnice se zdaj odpravlja še druga polovica šolarjev oziroma 85.399 učencev in 36.561 dijakov iz jugovzhodne Slovenije, koroške, podravske, pomurske, savinjske in posavske regije.

V tem tednu se bodo šolarji lahko udeležili številnih dejavnosti, ki so jih pripravili organizatorji. Tako med drugim Zveza prijateljev mladine Maribor organizira kreativne delavnice, v okviru katerih se bodo mladi spoznavali z umetnostjo zgibanja papirja in oblikovali živali, izdelovali bodo živalice iz volnenih cofkov (cofalice) in že tradicionalno pležuhe, ki jih bodo tudi postavili na ogled na mini razstavi.

Številne možnosti za aktivne in zdrave počitnice mladim ponujajo v športno-rekreacijskih objektih celjske občine, kjer bodo lahko izbirali med petimi različnimi športi. Lahko bodo drsali, kegljali, igrali namizni tenis in badminton ter se preizkusili v športnem plezanju.

Ker med počitnicami še bolj kot sicer oživijo smučišča, policija opozarja na previdnost.