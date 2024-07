Gledalci so bili morda presenečeni, ker preteklo soboto na Planet TV ob 18. uri ni bilo napovedanih poročil, dnevnoinformativne oddaje Planet 18. Namesto voditelja so od 18. ure in do 18.17 predvajali živalski svet, v katerem so nastopale surikate. Tovrstni posnetek običajno predvajajo v nočnem programu.

Gledalci Planet TV so tako v soboto ostali brez dnevnih novic, kratko pojasnilo, zakaj oddaje ni bilo, pa prejeli šele v nedeljo po koncu oddaje Planet 18, ko se je voditelj na kratko opravičil in dejal, da so se "borili z vodo".

Na Siol.net smo jih prosili za podrobnejše pojasnilo o tem, kaj se je zgodilo, in dobili takšen odgovor: "Vsem gledalcem se iskreno opravičujemo zaradi tehničnega zapleta v studiu, ki smo ga imeli pretekli konec tedna. Žal napake v napeljavi v soboto ni bilo mogoče tako hitro odpraviti in smo se morali tako odločiti. Že v nedeljo je oddaja Planet 18 potekala nemoteno."

Po naših neuradnih informacijah naj bi se okvarila klimatska naprava in je puščala voda, zaradi česar je studio nenadno poplavilo. Čeprav so bili pripravljeni na oddajanje v živo, to v tistem trenutku ni bilo mogoče. Vendar televizija med predvajanjem posnetka surikat ni podala nobenega pojasnila, zakaj ni poročil oziroma zakaj je oddaja odpadla. Pojavljala so se tudi ugibanja, ali gre morda za hekerski napad. Izkazalo se je, da ne.