Kot je v pojasnilu predloga menila Nataša Sukič (Levica), je Izrael doslej v Gazi deloval s posmehom do mednarodne skupnosti, kljub nedavno doseženemu dogovoru o prekinitvi ognja pa še naprej napada Zahodni breg. Poslanka vidi potrebo po dodatnih ukrepih, zlasti sankcijah.

Zunanja ministrica Tanja Fajon je dejala, da preučujejo tudi možnosti sankcij, a opozorila, da ima Slovenija glede trgovinskih sankcij precej zvezane roke, ker je trgovinska politika v pristojnosti EU. V primeru bilateralnega ukrepanja so možnosti zelo omejene, je opozorila.

Izjemno nizke številke uvoza

Temu je pritrdil tudi Židan, ki je dodal, da sicer obstajajo nekatere izjeme, a razlog za to ne sme biti političen.

"Če se in ko se razmišlja o ukrepih, je pravilen pristop samo enotno ukrepanje na ravni Evropske unije, kjer pa trenutno ni soglasja. Ukrepi, ki bi jih želela Slovenija sama izpeljati ob šibkih pravnih osnovah, vseeno terjajo še razgovor in soglasje Evropske komisije," je dejal.

Poleg tega omejevalni trgovinski ukrepi po njihovih podatkih doslej v državah EU še niso bili uvedeni, bili pa so nekateri drugi, kot so pozivi potrošnikom, podjetjem in oglaševanje.

Številke uvoza z zasedenih območij so sicer izjemno majhne – leta 2022 in do konca oktobra 2024 ga sploh ni bilo, leta 2023 je znašal nekaj manj kot dva tisoč evrov. Nekaj je sicer bilo izvoza na zasedena območja, a je šlo za medicinske pripomočke in zdravila, je še pojasnil.

Rastislav Vrečko (Svoboda) je predlagal, da bi ukrepe morebiti uvedli na področju športa, a ga je Židan zavrnil, češ da je treba upoštevati avtonomijo športa in da tovrstne odločitve sprejemajo športne organizacije.

Vsi za prekinitev ognja in izpustitev ujetnikov

Odbor DZ za zunanjo politiko (OZP) je sprejel še pet sklepov, od tega dva soglasno. Vsi prisotni so tako pozdravili dogovor o prekinitvi ognja in izpustitvi ujetnikov med Izraelom in Hamasom ter predlagali MZEZ, da se zavzame za enoten pristop EU pri morebitnih spremembah obravnav prošenj Sircev za azil po padcu režima.

Obenem so pozdravili odločitev vlade, da bo Slovenija v celoti spoštovala odločitev Mednarodnega kazenskega sodišča o nalogih za prijetje izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, nekdanjega izraelskega obrambnega ministra Joava Galanta in vodje oboroženega krila Hamasa Mohameda Deifa.

MZEZ so še predlagali, da preuči in okrepi možnosti za diplomatski pritisk na Izrael v okviru suverenih pristojnosti Slovenije in EU s ciljem trajne prekinitve vojaških spopadov in zagotovitve humanitarne pomoči prebivalstvu Gaze. Prav tako so predlagali MZEZ in vladi, da nadaljujeta prizadevanja za zaščito Agencije ZN za palestinske begunce (UNRWA).

Medtem ko so poslanci koalicije izražali podporo sklepom, sta bila do večine kritična Franc Breznik in Andrej Kosi (oba SDS). Med drugim so se sodelujoči zapletli v polemično razpravo o vzrokih za dogajanje v Gazi in tudi o tem, ali gre pri izraelskih dejanjih za genocid.