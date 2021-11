Na Okrešlju gradijo nov dom #foto #video

Narava, svež zrak in pogledi, ki jemljejo dih. Ste tudi vi pomislili na visokogorje? Med Slovenci je gorništvo zelo priljubljeno, ena od bolj obiskanih pohodniških točk v Logarski dolini je bil do še pred nekaj let dom na Okrešlju. Vsaj dokler ni leta 2019, tik po prenovi, zaradi napake na električni napeljavi pogorel do tal. Danes v osrčju Kamniško-Savinjskih Alp raste nov dom.

Na lepo novembrsko nedeljo je na Okrešlju jesenske sončne žarke lovilo kar nekaj planincev, med njimi so bili tudi obiskovalci iz Hrvaške.

"Ker je bil včeraj na Hrvaškem praznik, smo se zbrali skupaj, vzeli dodaten dan dopusta in se odločili raziskati lepote Slovenije. To kar smo videli do sedaj, nas je očaralo," je povedal hrvaški obiskovalec.

"Izkoristile smo lep sončen dan. Ponavadi sem ob sobotah v hribih in danes je bil pač dan za sem," je povedala slovenska obiskovalka.

Vse obiskovalce je z navdušenjem pozdravil pomočnik Filip. "Moram reči, da sem prav vesel, da ste prišli na planino. V teh jesenih časih, ko so kratki dnevi, se kar hitro zgodi, da se človeku izmuzne plameniti, sončen dan, kot je bil danes.

Na pogorišču gradijo nov dom

Te dni minevata dve leti odkar je na Okrešlju pogorel dom. Danes na njegovem pogorišču že stoji nov dom, ki bo prve planince predvidoma sprejel v prihodnjem letu. Obiskovalci so nad novo stavbo navdušeni.

"Malo večji je. Drugače pa vidim, da bo bolj svetel, ker so večja okna. Verjetno bo lepo," je dejal eden od pohodnikov, drugi pa dodal, da bo nov dom tudi bolj moderen.

Požara se s cmokom v grlu spominja Boštjan, oskrbnik doma. "Ne vem, vse se ti podre, v bistvu ostaneš brez službe.

Zaradi odročnosti lokacije, požara in dima ni opazil nihče. Kot je povedal Boštjan, so za požar izvedeli od enega planinca. "Jaz sem izvedel šele kasneje. Čisto vse je zgorelo."

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Ob požaru je nepoškodovana ostala samo tovorna žičnica. Danes služi za oskrbo postojanke, poleg tega pa s pomočjo nje prevažajo lažje stvari za izgradnjo. Težje pa s pomočjo helikopterja. V času gradnje je slovenska vojska s helikopterjem naredila tudi po 40 voženj na dan. Po delih so dostavili delovne stroje. Kot je povedal Filip, bo nov dom ekološko in energetsko varčen, opremljen bo s skoraj 50 ležišči, prostorno jedilnico in večnamenskim prostorom za različne dejavnosti in druženja.