Na Obali julija skoraj 30-odstotno povečanje porabe vode

Na Obali so v juniju in juliju beležili povečanje porabe vode za okoli 10 oz. 30 odstotkov. Kot so spomnili v Rižanskemu vodovodu Koper, je povečana poraba v poletnih mesecih običajna, saj se poleg osebne rabe v gospodinjstvih in več prebivalstva na Obali uporablja tudi za zalivanje vrtov in namakanje kmetijskih površin.

V gospodarstvu se je medtem poraba vode v juniju povečala za okoli 40 odstotkov, v juliju pa že za skoraj 60 odstotkov. V primerjavi s predkoronskim letom 2019 se je medtem v teh dveh mesecih zmanjšala za 15 odstotkov.

Po podatkih Rižanskega vodovoda Koper je bilo junija na Obali porabljenih 325.254 kubičnih metrov vode, julija pa 387.644 kubičnih metrov. V gospodarstvu je je bilo junija porabljene 190.232 kubičnih metrov, julija pa 250.047 kubičnih metrov.

"Kot vsako poletje se v slovenski Istri tudi letos srečujemo s pomanjkanjem količin vode iz lastnega vodnega vira reke Rižane, saj s sušnim obdobjem izdatnost vira upade in je treba pristopiti k črpanju podtalnice in nakupu vode iz sosednjih Kraškega vodovoda Sežana in Istrskega vodovoda Buzet," so pojasnili v podjetju.

Trenutni vodostaj Rižane po njihovih navedbah ne omogoča več gravitacijskega zajema, zato se voda črpa iz podtalnice v Tonažih in Podračju v takih količinah, da je ni treba vračati nazaj v reko.

Črpanje podtalnice so v Rižanskem vodovodu začeli konec junija in ga z manjšimi prekinitvami še vedno izvajajo. Manjkajočo vodo kupujejo v skupni količini okoli 200 litrov na sekundo.

"Kljub značilni povečani sezonski porabi vode lahko rečemo, da se voda tako v gospodinjstvih kot tudi v gospodarstvu uporablja racionalno, čemur botruje zavedanje, da so na našem območju količine vode omejene, poleg tega se strošek komunalnih storitev v gospodinjstvih kot tudi v gospodarstvu s prekomerno porabo bistveno poveča," so ocenili v Rižanskem vodovodu Koper.

Pojasnili so še, da se poraba tudi v primerjavi s tisto pred 30 leti v gospodinjstvih kljub letnemu prirastu prebivalstva in s tem novim priključitvam na javni vodovod ni bistveno povečala in je lani znašala 3.933.331 kubičnih metrov. Prav tako se poraba vode v zadnjih 30 letih ni povečala v gospodarstvu. V letu 2020 je znašala 2.175.929 kubičnih metrov.