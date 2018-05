Na narok so ga privedli policisti, krivde ni priznal

Okrožno sodišče v Ljubljani je danes izpeljalo predobravnavni narok še za zadnjega od štirih obtoženih v aferi množičnega predpisovanja in preprodaje psihoaktivnih zdravil Mersada Smajlovića iz Trbovelj. Tudi on enako kot preostali trije soobtoženi krivde ni priznal.

Foto: Thinkstock

Glavni obtoženi v zadevi je sicer nekdanji splošni zdravnik Franc Grošelj, ki naj bi posameznikom, med katerimi naj bi bil tudi Smajlović, predpisoval recepte za veliko količino psihoaktivnih zdravil, ti pa naj bi ta nato delno porabili zase, preostala pa prodali.

Kupil je 12.740 tablet psihoaktivnih zdravil

Mersada Smajlovića obtožnica bremeni, da je v letih od 2012 do 2014 na podlagi receptov, ki naj bi mu jih izdal Grošelj, v različnih lekarnah kupil 12.740 tablet različnih psihoaktivnih zdravil (apaurin, helex, sanval ipd.), od katerih naj bi jih nato del zaužil sam, preostale pa prodal.

Obtoženi Smajlović je danes krivdo za kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa z drogami zanikal, kar pomeni, da bo zdaj stekla glavna obravnava. Enako kot soobtoženi je izrazil željo, da mu sodi sodnik posameznik. Na narok so Smajlovića danes privedli policisti, saj ga sodišču dolgo časa ni uspelo izslediti. Po prvotnih informacijah naj bi odšel v Bosno in Hercegovino, nazadnje pa se je izkazalo, da je v domačih Trbovljah.

Leta 2013 je izdal kar 993 belih receptov

Trboveljski policisti so sume zlorab psihoaktivnih snovi začeli preiskovati konec leta 2013 na podlagi informacij občanov. Ugotovili so, da omenjena zdravila prihajajo na trg predvsem na podlagi belih receptov, ki jih vsi bolniki dobijo pri istem zdravniku.

Število receptov za psihoaktivna zdravila, ki naj bi jih izdal Grošelj, je krepko presegalo državno povprečje države. To povprečje za leto 2013 so bili štirje beli recepti na zdravnika, medtem ko naj bi jih Grošelj tistega leta izdal kar 993.

Od pet do 50 evrov za recept

Po podatkih kriminalistov je Grošelj bolnikom, ki so bili večinoma zasvojenci, vključeni v metadonski program, recepte tudi zaračunaval, in sicer je zahteval od pet do 50 evrov, kar naj bi mu prineslo več tisočakov premoženjske koristi.

Grošlja, ki je nekaj tednov po razkritju afere vrnil zdravniško licenco, obtožnica tako bremeni kaznivega dejanja omogočanja uživanja prepovedanih drog, preostale soobtožene pa kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa z drogami.