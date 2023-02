Na ministrstvu za delo pripravljajo pokojninsko reformo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ministrstvo za delo, ki ga vodi Luka Mesec, bo v letošnjem letu pripravilo pokojninsko reformo, poroča Radio Slovenija. Cilj pokojninske reforme je zagotoviti dostojne pokojnine, vzdržnost pokojninskega sistema ter bolj pregleden in preprost pokojninski sistem. Predlog ministrstva za delo je pričakovati do sredine leta, morebitni ZPIZ-3 pa bi začel veljati šele leta 2025.

Na ministrstvu za delo pripravljajo spremembe pokojninske zakonodaje, v ospredju pa so tri ključne vsebine, in sicer novi upokojitveni pogoji, višina pokojnine in vzdržnost pokojninskega sistema.

Ena od idej ministrstva za delo je podaljšanje referenčnega obdobja za izračun pokojninske osnove z najboljših 24 let na celotno obdobje. Predlagajo tudi dvig prispevkov za samozaposlene, eden od predlogov je tudi postopno zvišanje prispevnih stopenj za delodajalce.

Državni sekretar na ministrstvu za delo Igor Feketija je v oddaji Studio ob 17.00 pojasnil, da še ne vedo, pri katerih letih se bomo po novem upokojevali.

"Ko smo se lotili tega, smo v šali rekli, polovica države bo jezna na nas, ali tisti, ki vplačujejo, ali tisti, ki prejemajo," je še povedal Feketija.

Poenostavitev pokojninskega sistema

Gost oddaje je bil tudi direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) Marijan Papež, ki bi sistem poenostavil z izenačenjem vseh dob in uvedbo točkovnega sistema. "To ne pomeni spremembe sistema, temveč drugačen izračun pokojnine, brez valorizacijskega količnika, tako bi ljudje lažje razumeli, kako se izračuna pokojnina," je pojasnil Papež.

Svetovalec uprave v Pokojninski družbi A Žiga Vižintin pa meni, da bi potrebovali ločeni zakonodaji, torej eno, ki bi urejala prvi, in drugo, ki bi urejala drugi pokojninski steber.