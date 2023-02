Protestniki na shodu ljudske iniciative Glas upokojencev napolnili ljubljanski Trg republike

Protestniki so na shodu t. i. ljudske iniciative Glas upokojencev napolnili ljubljanski Trg republike. S slovenskimi zastavami v rokah in ob narodnozabavni glasbi so med drugim zahtevali dostojne pokojnine, ki so po njihovem mnenju njihova pravica. Shoda se udeležuje tudi več vidnih predstavnikov SDS.

V večtisočglavi množici na shodu so predvsem starejši prebivalci, številni pa v rokah nosijo slovenske zastave. Prav tako imajo nekateri tudi transparente, s katerimi sporočajo svoje zahteve in sporočila vladi. Med drugim so na njih napisi Zahtevamo dostojne pokojnine, Naj živi Janez Janša, slovenski junak v vojni in miru, Hočemo zaslužene pokojnine, Mi smo ustvarjali to državo, v kateri sadove uživate zdaj vsi.

V nagovorih zbrani množici je bilo slišati, da je sedanja generacija upokojencev tista, ki je v vrstah čakala za bencin in gradbeni material, in tista, ki je na Roški cesti v Ljubljani protestirala proti temu, da bi bilo slovenskim državljanom sojeno v srbohrvaščini. Poudarili so, da gre za tisto generacijo, ki ima največ zaslug za osamosvojitev Slovenije, zato zdaj zahtevajo dostojno življenje, saj pokojnine niso socialna pomoč, ampak pravica. Vladi so sporočali tudi, da je dovolj norčevanja iz njih in da želijo dostojno življenje ter spoštovanje.

Pobudnik je nekdanji župan in poslanec SDS Pavel Rupar

Pobudnik iniciative Glas upokojencev, ki je organizirala shod, je nekdanji tržiški župan in nekdanji poslanec SDS Pavel Rupar, ki je ob napovedi shoda sredi januarja dejal, da so upokojence vsi pustili na cedilu. Med njihovimi zahtevami je takojšen 20-odstotni dvig pokojnine, ki so nižje od 1000 evrov, in 15-odstotni dvig za pokojnine v višini od 1000 do 1500 evrov. Najnižja mesečna pokojnina naj bo 750 evrov, povprečna neto pokojnina pa 75 odstotkov povprečne plače v Sloveniji, menijo.

V ustavo naj se kot pravica upokojencev vpišeta 13. pokojnina in pravica do letnega dodatka v višini ene upokojenčeve pokojnine, zahtevajo. Plačilo dodatnega zdravstvenega zavarovanja naj za tiste z manj kot 1000 evri pokojnine prevzame država. Država naj bi v skladu z njihovimi zahtevami upokojencem plačala tudi rtv-prispevek.