Z novomeške policijske uprave so sporočili, da so v sredo policisti na mejnem prehodu Obrežje na vstopu v Slovenijo zaznali, da je hudo opit voznik osebnega avtomobila volvo z nezmanjšano hitrostjo pripeljal na mejni prehod, na delu, ki ni namenjen prehajanju. Brez ustavitve je nadaljeval vožnjo.

Policisti so se takoj odpravili za vozilom hrvaških registrskih oznak in ga izsledili. Ugotovili so, da gre za triinpetdesetletnega državljana Hrvaške, ki je v vozilu prevažal tudi dva otroka. Pri sebi ni imel niti veljavnega vozniškega dovoljenja niti dokumentov otrok.

Preizkus alkoholiziranosti je pokazal več kot tri promile alkohola

V razgovoru z njim so ugotovili, da je bil voznik iz Zagreba namenjen na Reko, mejni kontroli pa se je izognil, ker naj bi bil prepričan, da je prečkal cestninsko postajo. Dejal je, da ni nameraval peljati čez Slovenijo.

Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus in ugotovili, da je imel v litru izdihanega zraka 1,46 miligrama alkohola, kar je več kot tri promile (3,06 g/kg). Policisti so vozniku odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje.

Poskrbeli so za otroka in obvestili svojce, ki so otroka prevzeli. 53-letnega kršitelja so z obdolžilnim predlogom privedli pred sodišče. Sodnica mu je izrekla 1.200 evrov globe in prepoved vožnje v Sloveniji za obdobje enega leta. Zaradi izmika mejni kontroli so mu policisti izdali še plačilni nalog v višini 400 evrov.