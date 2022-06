Funkcionarji, ki so jih policisti zasačili med vožnjo pod vplivom alkohola #video

Andrej Vizjak naj bi vozil vinjen, je poročal portal 24ur.com. Imel naj bi 0,64 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Vizjak je le eden od mnogih funkcionarjev, ki so jih policisti zasačili med vožnjo pod vplivom alkohola. Nekateri so celo povzročili prometne nesreče, in večina je te nezgode ter ogrožanje drugih preživela brez posledic za svojo politično kariero.

Ko slišimo, da so nekega politika zasačili vinjenega za volanom, se zdi, da sploh nismo več presenečeni. "Naša kultura, ki je nekritična do alkohola in pitja, je problematična pri celotnem narodu in družbi. To je problem, ki ga sam bolj opazim. A prav je, da si včasih nalijemo čistega vina. Slovenci smo 'moker' narod, zapit narod. Zdaj pa še nekdo, ki bi moral biti zgled, ki bi moral biti neka avtoriteta, krši vse skupaj," pove psiholog Andrej Perko.

Vizjak ni edini politik, ki je za volan sedel pod vplivom alkohola

Vizjak je le eden od mnogih funkcionarjev, ki so jih policisti zasačili med vožnjo pod vplivom alkohola. Prvak SNS Zmago Jelinčič je leta 2003 vozil v vinjenem stanju. Po tem je dejal, da ga "vsak normalen Slovenec, kdaj rukne".

Februarja 2016 je nekdanji kranjski župan Boštjan Trilar vinjen povzročil prometno nesrečo. Odstopil ni. Slabe vesti ni imel niti postojnski župan Igor Marentič. Med vožnjo je imel v krvi 1,73 promila alkohola. Prav tako je na položaju kljub vožnji pod vplivom alkohola ostal tudi šef mariborskih kriminalistov Robert Munda.

So pa tudi svetle izjeme. Ena teh je Henrik Gjerkeš, nekdanji minister za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, ki je, potem ko je napihal, odstopil. Podobno je ravnal tudi nekdanji državni sekretar Franc Breznik.

Statistika je zelo črna

V lanskem letu so vinjeni vozniki povzročili 1.513 prometnih nesreč, v katerih je življenje izgubilo 38 nedolžnih ljudi.

"V najhujših prometnih nesrečah je alkohol tisti vzrok, ki je Slovenijo najgloblje zaznamoval, prav tako tudi številne družine. Gre za najpogostejši vzrok najhujših prometnih nesreč, in Slovenija je zagotovo država, ki je preveč tolerantna. Tako družbeno kot tudi zakonsko," pojasni predsednik Zavoda varna pot Robert Štaba. Ob tem dodaja, da imamo tako mile zakone na področju vožnje pod vplivom alkohola prav zaradi politikov, ki si očitno ne želijo uvedbe strožjih kazni.