Neuradno: Nekdanjega ministra ujeli pijanega za volanom

Po neuradnih informacijah spletnega portala 24ur.com so policisti v ponedeljek zvečer med redno kontrolo prometa v okolici Brežic obravnavali nekdanjega ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal preveč alkohola v izdihanem zraku.

Nekdanjega ministra smo poklicali, da bi potrdil in komentiral dogodek, a za nas ni bil dosegljiv. Za 24ur.com je dejal, da zasebnih zadev ne želi komentirati.

So pa s Policijske uprave Novo mesto omenjenemu portalu odgovorili, da zaradi varovanja osebnih podatkov ne bodo komentirali postopkov proti posameznim osebam. Potrdili so, da so 20. junija brežiški policisti med kontrolo prometa v okolici Brežic obravnavali pijanega voznika. V litru izdihanega zraka so izmerili 0,64 miligrama alkohola, zato so mu odvzeli vozniško dovoljenje. Dovoljena meja sicer znaša 0,24 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Predpisana kazen za več kot 0,52 mg/l znaša najmanj 1.200 evrov in 18 kazenskih točk.

Policisti bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, ki bo odločalo o odgovornosti za prekršek, še dodaja 24ur.com.