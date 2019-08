Na meji s Hrvaško dodatne izjeme za težki tovorni promet

Slovenija in Hrvaška sta k izjemam pri omejitvi tranzitnega prometa težkih tovornih vozil na mejnih prehodih pridali sedem novih. Te veljajo za prevoznike, ki imajo sedež, naklad, doklad oziroma razklad tovora v nekaterih hrvaških županijah in slovenskih krajih.

Na mejnem prehodu Petišovci se je z današnjim dnem sprostila popolna zapora tovornega prometa nad 7,5 tone. Promet je dovoljen za Slovenijo, Medžimurje in Varaždin. Na mejnih prehodih Bistrica ob Sotli in Dobovec velja izjema za prevoznike s sedežem, nakladom, dokladom ali razkladom na območju Krapine in Zagorja, na prehodu Starod in Jelšane za prevoznike s sedežem, nakladom, dokladom ali razkladom v Dalmaciji.

Omejitev tranzitnega prometa tovornih vozil nad 7,5 tone za izboljšanje varnosti in kakovosti bivanja lokalnega prebivalstva se je vzpostavila na mejnih prehodih Mursko Središče, Starod, Jelšane, Bistrica ob Sotli, Dobovec, Zavrč ter Središče ob Dravi. Z junijem so se uveljavile nekatere izjeme, v tem času se je pokazalo, da jih je smiselno uvesti še nekaj.

"Ocenjujemo, da te spremembe ne bodo bistveno vplivale na kakovost življenja ob mejnih prehodih," so po dogovoru s hrvaško stranjo povedali na slovenskem infrastrukturnem ministrstvu. Ob tem so poudarili, da so učinki ukrepov pogojeni z doslednim nadzorom pristojnih organov.