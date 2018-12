Na lovu za nevarnimi kriminalci je bilo 181 policistov #video

Slapnik je tudi dejal, da denarja pri osumljenih, vsi so državljani Moldavije, niso našli, pri tem pa je opozoril, da še čakajo na odredbo za hišno preiskavo oziroma preiskavo dveh avtomobilov, s katerimi so osumljenci iz Pliberka v ponedeljek zjutraj zbežali v Slovenijo.

Osumljenci veljajo za nevarne osebe, pri aretaciji pa se niso upirali, je še dejal Slapnik.

Najprej so odkrili dva avtomobila

Vodja sektorja uniformirane policije na Policijski upravi Celje Robert Videc je povedal, da jih je avstrijska policija v ponedeljek okrog 3. ure zjutraj obvestila o tatvini bankomata z uporabo razstreliva v Pliberku in da so storilci zbežali v smeri Slovenije.

Najprej so avstrijski policisti na območju Slovenije odkrili dva avtomobila, ki so jih uporabljali osumljeni, potem pa so prijeli prvega osumljenca. Ko so ga izročili ravenskim policistom, so potem zapustili Slovenijo, je dejal Videc.

Intenzivna preiskava se je nadaljevala ves ponedeljek, v torek zjutraj pa so policisti po klicu občana v bližini Črne na Koroškem prijeli drugega osumljenca. Preostale tri so policisti prijeli v torek v bližini Ptuja. V akciji iskanja osumljencev je sodelovalo 181 policistov, kriminalistov, pripadnikov specialne enote in letalske enote.