Šarčeva LMŠ na evropske volitve skupaj s SMC in SAB?

V vodstvih nekaterih strank, ki so vključene v evropsko skupino Alde, je bilo že pred časom slišati namige in pozive, da bi za evropske volitve maja prihodnje leto lahko oblikovali skupno kandidatno listo. Predsednik LMŠ je tako za ponedeljek na pogovor o tem povabil vodstvi SMC in SAB, kjer so takšni ideji načeloma prav tako naklonjeni.

Kot so potrdili v kabinetu predsednika vlade Šarca, ki predseduje največji vladni stranki LMŠ, so predstavnike SMC in SAB povabili na sestanek, ki bo v ponedeljek. O imenih na kandidatni listi za zdaj še niso govorili, glede na to, da je LMŠ na letošnjih državnozborskih volitvah prejela največ glasov, pa Šarec pričakuje, da bi bil nosilec kandidatne liste iz njihove stranke.

SMC si želi skupno listo

V SMC za prihodnji teden napovedani sestanek pozdravljajo. Kot so pojasnili, si oblikovanja skupne liste želijo in so k temu tudi sami že pozivali. Na vprašanje, ali bi bil za njih sprejemljiv predlog, da je nosilec liste nekdo iz LMŠ, so odgovorili, da je to še stvar dogovora, da pa vsekakor podpirajo oblikovanje skupne liste.

Bratuškova: Sodelovanje bi bilo smiselno

Prav tako idejo o oblikovanju skupne liste podpirajo v SAB, v kateri so skupen nastop v nekaterih občinah omenjenima strankama predlagali že pred nedavnimi lokalnimi volitvami, a so dobili odklonilen odgovor. Kot je v nedavnem pogovoru za Večer pojasnila predsednica SAB, bi bilo takšno sodelovanje zelo smiselno, saj so vse tri stranke relativno mlade in nobena nima povsod svojih kandidatov.

V skupino Alde je v trenutnem mandatu od slovenskih poslancev vključen le Ivo Vajgl, ki je bil na prejšnjih evropskih volitvah izvoljen na listi DeSUS. V LMŠ so pojasnili, da DeSUS v omenjenih pogovorih oziroma na sestanku prihodnji teden ne sodeluje. V DeSUS sicer menijo, da možnost oblikovanja skupne liste ni povsem izključena.