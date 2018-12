Šarec odhaja v Avstrijo

Po napovedih iz kabineta predsednika slovenske vlade bodo osrednje teme pogovorov trenutno avstrijsko predsedovanje Evropski uniji, ki se bo sklenilo konec leta, in priprave na decembrski vrh EU. V povezavi s slednjim bosta sogovornika naslovila zlasti migracije, pogajanja o večletnem finančnem okviru EU 2021-2027, brexit, razmere na Zahodnem Balkanu in širitveni proces EU.

Obisk slovenskega premierja v Avstriji po navedbah uradne Ljubljane pomeni nadaljevanje visoke ravni partnerskih dobrososedskih odnosov ter političnega dialoga med Slovenijo in Avstrijo. Avstrija je tretja gospodarska partnerica Slovenije, največja naložbenica in na drugem mestu po številu prihodov turistov ter nočitev. Blagovna menjava med državama presega pet milijard evrov letno.

Kljub dobrim odnosom med državama obstaja tudi nekaj odprtih vprašanj. Ena od stalnic dialoga med Slovenijo in Avstrijo je tudi položaj slovenske manjšine v Avstriji. Odkar so v Avstriji na oblasti ljudska stranka kanclerja Kurza in svobodnjaki, Dunaj v ospredje postavlja tudi položaj nemško govoreče skupnosti v Sloveniji ter zahtevo, da bi imeli v Sloveniji podoben status, kot ga imata madžarska in italijanska narodna skupnost.