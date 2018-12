Koalicija za več državnih sekretarjev na ministrstvih in v vladnih službah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

S spremembo zakona želijo poslanci koalicije povečati število državnih sekretarjev na posameznih ministrstvih in v vladnih službah. Na fotografiji predsednik vlade in prvak LMŠ Marjan Šarec.

S spremembo zakona želijo poslanci koalicije povečati število državnih sekretarjev na posameznih ministrstvih in v vladnih službah. Na fotografiji predsednik vlade in prvak LMŠ Marjan Šarec. Foto: STA

Poslanci koalicije so v parlamentarno proceduro vložili predloga sprememb zakona o vladi ter zakona o državni upravi, s katerima povečujejo število državnih sekretarjev na posameznih ministrstvih in v vladnih službah. Na ministrstvu za zdravje bi se po predlogu število državnih sekretarjev povečalo z dveh na štiri.

Veljavni zakon o državni upravi namreč določa, da ima posamezno ministrstvo lahko največ dva državna sekretarja, izjema je ministrstvo za finance, kjer so državni sekretarji lahko štirje.

S spremembo zakona o državni upravi želijo povečati število državnih sekretarjev

Poslanci koalicije želijo zdaj s predlogom sprememb zakona povečati število državnih sekretarjev še na nekaterih ministrstvih. Na ministrstvu za zdravje, ki je po navedbah predlagateljev prednostno področje delovanja vlade, bi tako omogočili imenovanje še dveh državnih sekretarjev, tako da bi se njihovo skupno število povečalo na štiri.

Dodatnega državnega sekretarja bi po predlogu dobilo tudi ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, kjer bi tretji državni sekretar skrbel predvsem za področje športa. Tri državne sekretarje bi po novem imelo tudi ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Kot pojasnjujejo predlagatelji, bi skrbeli za dve posebni področji znotraj ministrstva: skladnejši regionalni razvoj in malo gospodarstvo.

Spremenili bi tudi zakon o vladi

Število državnih sekretarjev, ki jih lahko imajo ministri brez resorja, določa zakon o vladi. Veljavni zakon vsakemu ministru brez resorja dopušča po enega sekretarja, koalicijski poslanci pa bi število državnih sekretarjev v uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu ter v službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko povečali na dva.

V uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu bo dodatni državni sekretar skrbel za iskanje rešitev, s katerimi bi visoko izobražene mlade, ki so odšli v tujino, privabili nazaj v državo. Služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko naj bi dodatnega državnega sekretarja potrebovala za pospešitev črpanja evropskih sredstev. Po navedbah predlagateljev bi državni sekretar na operativni ravni dnevno skrbel za odpravo zastojev.