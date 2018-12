Opozicijo skrbi otroška srčna kirurgija, koalicijo financiranje strank iz tujine

V državnem zboru se obetata dve parlamentarni preiskavi. Opozicijske stranke SDS, NSi in SNS zahtevajo odreditev parlamentarne preiskave na področju zdravstva. Vodje koalicijskih poslanskih skupin pa so se dogovorili, da bodo zahtevali preiskovalno komisijo o financiranju političnih strank iz tujine.

Opozicijske stranke med drugim želijo ugotoviti, kdo je odgovoren za to, da program otroške srčne kirurgije ne deluje varno in kakovostno in je tako postal "nacionalna katastrofa". S preiskovalno komisijo želijo ugotoviti, kdo je odgovoren za takšno stanje otroške kardiologije.

Drugo področje, ki kaže na neučinkovitost javnega zdravstvenega sistema, pa so nepravilnosti pri nabavah in upravljanju medicinske opreme. Pri tem se predlagatelji sklicujejo na ugotovitve računskega sodišča, ki govori o nepravilnostih nabav v UKC Ljubljana.

Koalicija bi preiskovala finančne prilive strank iz tujine

V koalicijskih poslanskih skupinah so se medtem dogovorili za vložitev zahteve za ustanovitev preiskovalne skupine o politični odgovornosti pri financiranju političnih strank iz tujine. Po besedah vodje poslancev LMŠ Braneta Golubovića je to nezakonito.

Predlagali bodo, da bo komisijo vodil Jani Möderndorfer iz vrst SMC. "Jani Möderndorfer ima izkušnje in pri nas štejejo te izkušnje. Gre za zelo zahtevno preiskovalno komisijo in naš cilj je, da pridemo do konca, se pravi, da ugotovimo, ali je prišlo do nezakonitega financiranja političnih strank iz tujine, in da se ugotovi politična odgovornost," je pojasnil Golubović.

Poslovnik o parlamentarni preiskavi sicer določa, da mora DZ odrediti parlamentarno preiskavo, če to zahteva tretjina poslancev ali državni svet. Potem ko DZ na seji odredi parlamentarno preiskavo, imenuje preiskovalno komisijo, v kateri imajo vse poslanske skupine enako število članov, predsednik komisije pa se izvoli izmed poslancev, ki so vložili zahtevo za uvedbo preiskave.