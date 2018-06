Kaj se dogaja na otroški srčni kirurgiji

V začetku meseca maja so štirje kardiologi podali odpoved, njihovo delovno razmerje se prekine v začetku meseca julija.

Aleš Šabeder generalni direktor UKC pravi, da so v tem času uspeli zagotoviti nemoteno delovanje programov na področju otroške srčne kirurgije, ki ga opravljajo kirurgi iz bolnišnice Motol iz Prage.

"Uspeli smo zagotoviti normalno delovanje podorčja intenzivne terapije, kjer sodelujejo domači in tuji strokovnjaki," pravi Šabeder in nadaljuje: "Uspeli smo pokriti tudi nekatera delovišča na otroški kardiologiji." Niso pa uspeli pokriti še dveh področji, namreč trenutno jim manjkata še dva pediatra kardiologa.

"V kolikor nam ne bo uspelo pokriti tudi teh dveh področij, bomo morali z odhodom zadnjega kardiologa napotovati otorke na hospitalno zdravljenje na najbližje centre v tujini," je še povedal.

O nezadostni pokritosti hospitalnega oddelka obvestili ministrstvo

Strokovna direktorica in vodja službe za kardiologijo Jadranka Buturović Ponikvar je povedala da se je nedavno sestal strokovni kolegij klinike, kjer so sklenili, da bodo o nezadostni pokritiosti hospitalnega oddelka konziliarne službe in 24-urne pripravljenosti obvestili ministrstvo: "Sklep je, da se o razmerah obvesti svet zavoda ministrstva za zdravje in svet zavoda NIOS. To smo danes naredili."

"Teh strokovnjakov je izredno malo"

Mirta Koželj, ki med drugim vodi tudi čakalno listo, pravi, da je trenutno samo en otrok brez datuma: "Vsi ostali ga imajo." Po 7. juliju imajo že sklenjene dogovore s kardiologi pediatri, ki bodo pokrivali ambulanto z neinvazivno in invazivno diagnostiko ter interventne posege.

Kot že omenjeno jim manjkata še dva kardiologa in 24-urna pripravljenost. "Treba je povedati, da je teh strokovnjakov izredno malo. Zato jih je tudi težko dobiti, da bi v Ljubljano prišli za dalj časa," je povedala Koželjeva.

"Za urgnetne primere bo moralo biti poskrbljeno, za hospitalizacijo se pa bo treba drugje pogovoriti," še pojasnjuje. Čeprav so centre že iskali, dokončnih dogovorov še nimajo. Sicer so dogovorjeni, da bodo kardiologi prihajali na določne termine: "Na urgenco pa bodo prihajali v najkrajšem možnem času."

O omejenem številu strokovnjakov je spregovoril tudi Šabeder, ki pravi, da težava ni v preslabi ponudbi strokovnjakom, temveč v dejanskem številu strokovnjakov.