Komu so naklonjeni upokojenci: Bratuškovi ali Erjavcu? #video

Upokojenci iz vse Slovenije so si na ljubljanskem Gospodarskem razstavišču danes priredili veliko zabavo. Pridružila sta se jim tudi predsednik vlade Marjan Šarec in nova borka za njihove pravice Alenka Bratušek. Na zabavi, kjer ni manjkalo glasbe in plesa, bi se moral zibati tudi Karl Erjavec, ki na volitvah vedno računa na volilni bazen več kot 610 tisoč Slovencev, a ga zaradi slabega počutja ni bilo. Dodatne točke sebi v prid je tako na prireditvi pridobivala Bratuškova.

V Sloveniji je več kot 600 tisoč upokojencev in ti so tisti, ki skoraj vedno odidejo na volitve. Danes so napolnili marmorno dvorano Gospodarskega razstavišča, pozdravit pa sta jih prišla tudi predsednik vlade Marjan Šarec in Alenka Bratušek. Ta za izjave sicer ni bila na voljo, je pa nabirala točke pri upokojencih, se z njimi rokovala in fotografirala.

Prejšnji teden sta se Šarec in Bratuškova znašla v sporu zaradi upokojenskega regresa, a sta očitno zakopala bojno sekiro. "Srečala sva se na štiri oči, se pogovorila skoraj o vseh temah, o katerih sva se imela za pogovoriti," je ob tem povedal Šarec. Očitno res, saj sta danes med proslavo sedela skupaj, klepetala in se smehljala.

Je pa takšno zbliževanje zaradi bolezni zamudil Karl Erjavec. Bratuškova mu že vse od volitev skače v zelje, mnenja o njunem boju za najstarejše volivce pa so različna.