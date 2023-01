Na letošnji Informativi se predstavlja več kot 250 izobraževalnih in drugih programov za mlade

Informativa, ki bo danes in jutri na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, je po besedah ene od organizatorjev Lare Petkovšek namenjena predvsem mladim, da si na enem mestu tik pred uradnimi informativnimi dnevi lahko ogledajo in pridobijo različne informacije, povezane z nadaljnjim študijem, izobraževanjem in tudi s prihodnjo poklicno usmeritvijo.

"Predstavljajo se vse slovenske srednje šole, univerze in fakultete. V sklopu več kot 200 izobraževalnih programov se predstavlja kar 17 tujih, in sicer iz Hrvaške, Avstrije in Švice, obenem pa veliko tudi obštudijskih dejavnosti, kot so jezikovne šole, plesni tečaji oziroma različne možnosti za bolj aktivno preživljanje prostega časa," je dejala.

Kot je dodala, vzporedno poteka tudi poseben zaposlitveni sejem za mlade Moja prva zaposlitev, v sklopu katerega se predstavljajo različna delovna mesta, štipendije in različna usposabljanja.

Lesarstvo in turizem sta perspektivni panogi

Letošnje Informative se je udeležil tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han, ki je nad obiskom mladih na sejmu navdušen. "To pomeni, da jih poklici, ki se na sejmu predstavljajo, zanimajo," je dejal. Na letošnjem sejmu ministrstvo skupaj s partnerji na eni od stojnic predstavlja karierne priložnosti v poklicih turizma in v lesno-predelovalni industriji. Po njegovih besedah sta lesarstvo in turizem panogi, ki imata v Sloveniji veliko perspektivo. "Menim pa, da je poklicem v omenjenih panogah treba dvigniti ugled. Sejem je zato idealna priložnost, da mladim predstavimo obe panogi," je dejal.

Mladim želijo približati kmetijstvo in gozdarstvo

Na sejmu med drugim sodeluje tudi ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki mladim želi približati poklice v kmetijstvu in gozdarstvu. Kot so sporočili z ministrstva, predstavljajo kampanji Lepo je biti kmet in Postani gozdar, obiskovalci pa se lahko preizkusijo v sečnji dreves na simulatorju sečnje, ki jim ga pomagajo upravljati predstavniki Srednje šole za gozdarstvo in lesarstvo Postojna. Za vprašanja o izobraževanju v gozdarstvu so na voljo tudi predstavniki Srednje lesarske in gozdarske šole Maribor, biotehniške fakultete, oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire ter zavoda za gozdove.