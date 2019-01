Informativa: na voljo bo več kot sto zaposlitev

Oglasno sporočilo

Največji vseslovenski sejem izobraževanja in poklicev Informativa bo 25. in 26. januarja 2019 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani že enajstič na enem mestu predstavil celovito paleto izobraževanj.

Na voljo bodo informacije o srednješolskih, dodiplomskih in podiplomskih programih, številnih poklicih, štipendijah, ponujal pa bo tudi več kot 100 mest v okviru projekta Moja prva zaposlitev.

V okviru dogodka bo organizator skupaj z Društvom Duh časa podaril 150 računalnikov za šolajoče, ki si nakupa računalnika ne morejo privoščiti, istočasno z Informativo pa bo potekal tudi dogodek za prostočasne aktivnosti mladih Arena mladih.

(Pred)informativni dan za mlade

Natanko tri tedne pred uradnimi informativnimi dnevi, ki bodo po vsej Sloveniji potekali 15. in 16. februarja, bodo mladi na 11. Informativi izobraževalne programe lahko spoznavali na enem mestu. Hkrati bodo lahko pridobili tudi različne, s poklici in izobraževanjem povezane informacije. Informativa je edinstven (pred)informativni dan za učence, dijake in študente, da spoznajo, katere šole oziroma fakultete jim ponujajo katere programe, jih med seboj primerjajo in se odločijo, kam bodo šli na informativni dan ter kam bodo nato oddali prijavnico za vpis. Letos se predstavlja tudi 17 programov iz tujine.

Moja prva zaposlitev – več kot 100 delovnih mest

Letos bo na Informativi že drugič potekal projekt zaposlovanja mladih Moja prva zaposlitev. Mladi bodo na skupnem razstavnem prostoru v dvorani Kupola (A2) lahko stopili v neposreden stik z delodajalci, ki nudijo več kot 100 zaposlitev, štipendije, praktična usposabljanja, projektno in študentsko delo ter prvo zaposlitev.

Zaposlitve bodo ponujali IN2, Koper (iščejo s področja IT-ja), Gostol - Gopan, Nova Gorica (elektrotehnika in elektronika, IT, strojništvo in metalurgija), Medis (IT, kemija in farmacija, trženje, prodaja, zdravstvo, nega), Iskraemeco (elektrotehnika in elektronika, IT, proizvodnja, strojništvo in metalurgija, transport, nabava, logistika, trženje, prodaja, vodenje in svetovanje), Zavod Nefiks (timsko delo, delo z ljudmi), LTH Castings (elektrotehnika in elektronika, proizvodnja, strojništvo in metalurgija), S&T Slovenija (IT – razvijalci, sistemski inženirji, aplikacijski svetovalci, prodajni svetovalci), Hofer trgovina (administracija, IT, marketing in odnosi z javnostmi, pravo in HR, transport, nabava, logistika, trgovina, trženje, prodaja). Poleg omenjenih bodo kadre ali potencialne štipendiste iskali še Slovenska vojska, Belimed, d. o. o., Gen-i, trgovanje in prodaja električne energije, ter Agencija M servis.

Izobraževalni program

Tudi na letošnji Informativi ne bo manjkal pester, predvsem pa bogat spremljevalni program, ki bo mladim nudil informacije o nadaljnjem izobraževanju. V predavalnicah se bosta tako s svojim interaktivnim programom predstavili Univerza v Ljubljani in Univerza na Primorskem, kjer boste obiskovalci našli veliko koristnih informacij o tem, kako lahko gibanje vpliva na pomnjenje, kako uspešno nastopiti na razgovoru za službo, kako učinkovito upravljati denar in čas, da imamo obojega dovolj, kako poiskati sebi primerno službo prihodnosti, kako obrusiti nebesedno komunikacijo in kako jo razumeti pri drugih, ali bo moč misli nova oblika komunikacije s svetom in ali bo v naslednjih desetletjih možen vesoljski turizem, kako sta povezana jezik in forenzika, in še in še.

Ne smete pa zamuditi niti predstavitve E-Študentskega servisa, kjer boste spoznali pomen pridobivanja izkušenj in kompetenc prek študentskega dela, predstavniki Univerze v Mariboru vam bodo dali informacije o pomembnih datumih prijavno-sprejemnega postopka, ki jih kandidat mora poznati, z Andrejo Glavač, certificirano trenerko za vedenjski profil, boste prek svojega potenciala izbirali najbolj primeren študij, zopet pa se bo predstavil Evropski socialni sklad, v okviru katerega se bo predstavilo šest institucij (Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo RS za javno upravo, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Center RS za poklicno izobraževanje).

Dobrodelna akcija – podarjamo 150 računalniških kompletov

Letos bodo organizatorji Informative skupaj z Društvom Duh časa podarili računalnike šolajočim, ki si nakup računalnika težje privoščijo. V okviru akcije Računalniki za šolajoče na 11. Informativi želi društvo podariti 150 računalniških kompletov, opremljenih z odprtokodnimi programi, pripravljenimi za uporabo. Več o akciji lahko prosilci najdejo na spletni strani www.informativa.si (rubrika Za šole). Računalniški kompleti se bodo prevzeli v času 11. Informative v Stekleni dvorani C, rezervacije pa so možne do zasedbe vseh prostih mest.

Prostočasne aktivnosti na Areni mladih

Sočasno z Informativo bo v Stekleni dvorani (C) Gospodarskega razstavišča potekala tudi Arena mladih, prireditev, kjer bodo mladi pridobili številne nasvete o aktivnem preživljanju prostega časa, zdravi in športni prehrani, ličenju, pestro dogajanje pa se bo odvijalo tudi na Areninem odru. Za lepotne nasvete bo poskrbel Avon, za ideje za potovanje bodo poskrbeli Balkan Campers, Kompas Young in Collegium Mondial, za lačne želodčke bodo poskrbeli E-hrana in d'Burger, osvežili pa se boste lahko s Coca-Colo. Za ideje, kako najbolje preživeti prosti čas, bodo poskrbeli na prostorih mreže L-MIT, Slovenske tiskovne agencije, Statističnega urada Republike Slovenije, Študentske organizacije Univerze v Ljubljani in Slovenske filantropije. My night vas bo popeljal skozi ideje, kje lahko najdeš najboljšo družbo in zabavo. Da se pripravite z najboljšimi plesnimi gibi, pa obiščite prostor Plesne šole Urška. Ne bo manjkalo niti veliko priložnosti, da se informirate o priložnostih za zaslužek na prostorih E-študentskega servisa in Agencije 22. Cosmopolitan bo preizkušal fotogeničnost mladih in jim predstavil projekt Hud job. Za bolj izostren pogled pa bodo poskrbele Moje-lece.si.

V okviru lastnega prostora se predstavlja tudi Mestna občina Ljubljana, ki bo mladim predstavila vse ideje, kako najlepše mesto v svetu izkoristiti za športno udejstvovanje, obisk predstav, muzejev in galerij, hkrati pa bodo predstavili skrb za okolje in izobraževanje prek različnih mestnih organizacij. Predstavili bodo tudi pisan program na mestnem odru, kjer se bodo predstavile organizacije in izvedle nagradne igre.

Arenin oder pa bo poln smeha in zabave, saj se bomo nasmejali z improligo, plesali bomo s Studiom Dansa in Plesno šolo Urška, podelili bomo vrsto nagrad z Dechatlonovim kolesom sreče, vstopnice za stand up predstave s Klubom smeha 10-ka, z nagrado pa vas bo presenetil tudi Kompas Young, saj bo podelil izlet v Gardaland. Pridružila se nam bosta tudi Inštrumentalni sestav Srednje vzgojiteljske šole, gimnazije in umetniške gimnazije Ljubljana in Gimnazija Franceta Prešerna, ki nam bosta s svojim nastopom dala vpogled v to, kako ustvarjajo v šolskem času. Čas med nastopi pa bo krajšal Radio Center s svojimi hiti.

Vstop na prireditev je brezplačen. Več na www.informativa.si.

