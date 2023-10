Na kranjski osnovni šoli je Policija obravnavala nasilni dogodek, v katerem je bila ena oseba lažje poškodovana. Po informacijah portala 24 ur je učitelj napadel učenca. Prijel naj bi ga za vrat, ga potisnil od sebe in trikrat zabodel s svinčnikom. Vodstvo šole je učitelja, ki je že lani prejel pisno opozorilo, po dogodku umaknilo iz razreda in nima stika z učenci. Policisti proti njemu vodijo predkazenski postopek.

Napad se je zgodil v začetku oktobra, so nam potrdili na Policijski upravi Kranj, kjer podrobnosti o nasilnem dogodku "zaradi varovanja osebnih podatkov, sekundarne viktimizacije žrtve in določil 287. člena Kazenskega zakonika (KZ-1)" ne morejo razkrivati.

Je pa zato incident za kranjski spletni portal Trma opisal oče napadenega učenca: "V njem je moj sin utrpel tri vbode s svinčnikom. Najprej pa je učitelj planil nadenj, ga odrinil, zgrabil za vrat. Posebnega povoda ni bilo, le nekaj izmenjanih stavkov med njim in mojim sinom, ki je nenadoma doživel fizični napad vpričo sošolcev."

Šola se je nemudoma odzvala

Dogodek so na šoli vzeli zelo resno, ravnateljica Osnovne šole Jakoba Aljaža Kranj Lucija Rakovec se je takoj odzvala in sprožila vse postopke. Takoj po incidentu je opravila razgovore z očetom, učencem, učiteljem in sošolci, o ugotovitvah pa obvestila policijo, ministrstvo in šolski inšpektorat.

Tudi oče je dogodek prijavil na kranjsko policijsko upravo, kjer pa so zanj že vedeli zaradi prijave šole. Zdravniški pregled učenca je pokazal lažje poškodbe na območju pasu, podlahti in obraza. Oče je navedel, da se zaveda težavnosti učiteljskega poklica, in dodal, da "to pa v ničemer ne opravičuje te res izjemne, nezaslišane reakcije, ko odrasel učitelj napade otroka, učenca".

Policija vodi predkazenski postopek

"Primer zdaj obravnava policija, ki zoper eno osebo vodi predkazenski postopek in bo o vseh ugotovitvah obveščala pristojno državno tožilstvo," so pojasnili na PU Kranj. Poudarili so, da imajo ničelno toleranco do kakršnegakoli nasilja in da storijo vse, da žrtve zaščitijo.

Policisti v osnovnih in srednjih šolah redno izvajajo tudi preventivne aktivnosti na temo preprečevanja kakršnegakoli nasilja. Poseben poudarek namenjajo medvrstniškemu nasilju, otroke pa spodbujajo, da nasilna dejanja prijavijo policiji.

Ravnateljica je še poudarila, da je učitelj umaknjen iz razreda in do nadaljnjega nima stika z učenci. Na šoli so tudi potrdili, da je isti zaposleni lani oktobra dobil prvo pisno opozorilo pred odpovedjo.