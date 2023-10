OŠ Hajdina: Učenci na ekskurzijo prinesli fugo. Učitelj zahteval, da se slečejo? #video

Učitelj osnovne šole Hajdina naj bi učence, ki so na šolsko ekskurzijo prinesli tobačni izdelek, prisilil, da se na avtobusu slečejo do spodnjega perila. Tako so v anonimki zapisali nekateri starši učencev 8. in 9. razreda, ki so bili na jezikovni ekskurziji v Berlinu. Na osnovni šoli obtožbe ostro zanikajo.

Osnovna šola Hajdina se zaradi anonimnega pisma, ki je prispelo v uredništvo portala ptujinfo, zadnje dni sooča s hudimi obtožbami zoper enega od njihovih učiteljev.

"Na naši strokovni jezikovni ekskurziji za učence 8. in 9. razredov, ki je bila sicer ekskurzija z zelo dobrim programom in tudi izvedbo, se je žal zgodila neprijetnost, in sicer je bila pri učencih najdena fuga," je za Planet TV povedal ravnatelj Mitja Vidovič. Dodal je, da se s tovrstnim izdelkom do sedaj na šoli niso srečali, vedo pa, da sodi med stvari, ki so prepovedane za uživanje mladoletnih otrok.

Učitelj naj bi učence nadzoroval tudi med opravljanjem male potrebe

V anonimnem pismu z naslovom Kaj se dogaja na OŠ Hajdina nekateri starši otrok problematizirajo predvsem način, kako se je eden izmed učiteljev lotil iskanja krivca. Osumljeni fantje naj bi se namreč morali sleči do spodnjega perila pred vsemi in tako celo zapustiti avtobus. Učitelj naj bi od takrat naprej nadzoroval vsak njihov gib in jim tudi med opravljanjem male potrebe gledal pod roke, zaradi česar naj bi nekateri tudi zajokali.

Ravnatelj šole neprimerno ravnanje učiteljev, ki so spremljali učence na ekskurziji, sicer ostro zanika. "Z namenom zaščite in varnosti otrok smo ustrezno odreagirali, poskušali najti izvor tega, seveda pa smo o tem obvestili tudi pristojen organ," je dejal in dodal, da so vsi učenci avtobus zapustili popolnoma oblečeni, da se nihče ni jokal, da pa naj bi pri sebi imeli zelo močne protibolečinske tablete, prazno steklenico alkoholne pijače, deodorante in žvečilne gumije, s katerimi naj bi zakrivali smrad po uporabi fuge.

O dogodku je bila obveščena tudi policija, ki bo po dogovoru s šolo izvedla preventivni razgovor.