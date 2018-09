Narasle vode na Koroškem poplavljale hiše, zemeljski plaz zasul cesto

Nočno neurje je povzročilo precej težav na območju občin Radlje ob Dravi, Podvelka in Ribnica na Pohorju, kjer je voda ogrožala ter poplavljala objekte in ceste. Zaradi podrtega drevja je bil nekaj časa zaprt del glavne ceste Dravograd–Maribor, trenutno pa je še oviran promet na cesti Podvelka–Ribnica in na več drugih lokalnih cestah.

"Trenutno se razmere umirjajo, saj ne dežuje, še vedno pa je več cest odprtih samo v eno smer. Zalitih je še nekaj kleti," je povedal poveljnik Prostovoljnega gasilskega društva Brezno–Podvelka Simon Šauperl. Kot je dodal, je bilo najhuje v Brezniški grabi, kjer so narasle vode in zemeljski plaz ogrožale dva stanovanjska objekta.

Po podatkih Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje so narasli potoki ogrožali stanovanjske objekte v naseljih Podvelka, Brezno, Kozji vrh in na Rdečem bregu v občini Podvelka. Zaradi močnega naliva so na cesto Spodnja Kapla–Gradišče zdrsnili zemljina, kamenje in vejevje. Cesto so že očistili dežurni delavci Cestnega podjetja Pomgrad.

Narasle vode zalivale stanovanjske objekte, zemeljski plaz zasul cestišče

Na območju Občine Ribnica na Pohorju je v Zgornji Orlici potok zalival stanovanjski objekt, narasli so tudi vodotoki na območju Hudega kota. Na Vasi v občini Radlje je meteorna voda ogrožala stanovanjski objekt, a so radeljski prostovoljni gasilci preusmerili tok vode in preprečili poplavljanje objekta. Poplavljena je bila tudi cesta Vas–Remšnik, kjer so promet ovirala tudi podrta drevesa.

Poplavljajo tudi nekateri drugi vodotoki na območju omenjenih občin, zaradi več podrtih dreves je promet še vedno oviran na več lokalnih cestah. Posledice neurja odpravljajo gasilci in druge pristojne službe.

Zjutraj je na glavni cesti Radlje-Maribor pri hidroelektrarni Vuhred večji zemeljski plaz zasul cestišče, nanos zemljine pa so odstranili dežurni delavci cestnega podjetja VOC Celje.

Nekaj težav so davi imeli tudi na območju Prevalj. Zaradi močnega deževja je hitro narasel potok Šentanelska reka v Dolgih Brdih in ogrožal mlin. Prevaljski gasilci so del potoka preusmerili. Že ponoči so gasilci sicer posredovali zaradi zamašenega jaška v središču Prevalj, zaradi katerega je meteorna voda poplavljala cestišče. Gasilci so jašek odmašili in preprečili nadaljnje poplavljanje cestišča.