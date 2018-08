Močni nalivi povzročali težave po državi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Državo so včeraj proti večeru zajele močnejše nevihte, ki so po nekod povzročale težave. Gasilci so meteorno vodo črpali iz kleti, pospravljali podrta drevesa in čistili zamašene prepuste.

Največ težav so imeli ba Dolenjskem v občini Trebnje, kjer so podrta drevesa ovirala promet, cesto Odrga—Repče pa je zaprl zemeljski plaz. Cesta so toliko očistili, da je prevozna izmenično enosmerno. V Nemški vasi pa je meteorna voda ogrožala telovadnico osnovne šole.

Neurje je zajelo tudi območje Ljubljane, meteorna voda je zalivala kleti v občini Borovnica. Gasilci pa so morali posredovati tudi na Viru pri Stični, kjer je voda zalila klet stanovanjskega objekta.

Zaradi poplavljenih kleti so gasilci morali posredovati tudi v Dragomeru pri Brezovici in v Notranjih Goricah, pa tudi v Grosupljem in v okolici Ivančne Gorice, na Igu je veter podrl nekaj dreves.

Močna nevihta, ki je pred dobro uro povzročala škodo nad Ljubljanskim barjem, potuje v smeri Posavja. Previdno! Neurje lokalno spremljajo močni sunki vetra, siloviti nalivi in manjša toča. ⛈️⚠️



Karta: simulacija padavin in smer pomikanja nevihtne celice. #kachelmannwetter pic.twitter.com/xGUwDGvS4C — Neurje.Si (@NeurjeSi) August 30, 2018

Vikend bo oblačen in deževen

Padavine so čez noč postopno ponehale, danes bo sprva delno jasno le na zahodu države, drugod bo pretežno oblačno, občasno se bodo pojavljale manjše krajevne padavine.

Zvečer se bo povsod pooblačilo, na zahodu bo začelo deževati. Vremenoslovci predvsem za Primorsko napovedujejo nevihte.

Padavine z močnejšimi nalivi bodo tudi za konec tedna.

Danes bomo čez dan imeli od 18 do 23 stopinj Celzija, na Primorskem do 28.