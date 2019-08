Na Goriškem gradijo stanovanja za mlade izobražence #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Goriškem bodo mlade, ki so se izselili v tujino, domov poskušali zvabiti z neprofitnimi stanovanji. V Prvačini se je začela gradnja velike vrstne hiše, v kateri bo osem stanovanj za mlade izobražence, ki se želijo vrniti v Slovenijo. Pri tem ni pomembno, iz katerega konca Slovenije mladi prihajajo.

Vas leži na robu Vipavske doline in pod Krasom in, kot je za oddajo Danes na Planetu povedal Tomica Dumančić, direktor novogoriškega stanovanjskega sklada, se je začela gradnja osmih stanovanj, vsako pa bo veliko 73 kvadratnih metrov.

Stanovanja so namenjena vsem mladim, ki so končali študij in se po koncu tega vrnili v Novo Gorico. Cene stanovanj v Novi Gorici gredo v nebo, stanovanj pa primanjkuje kot še marsikje v Sloveniji.

"V stari Gorici dobiš stanovanje v velikosti 80 kvadratnih metrov za isti denar, kot ga moraš odšteti v Novi Gorici za garsonjero," je dejal Dumančić. Zato bodo mlade poskušali privabiti z neprofitnimi stanovanji. Ne le država, posluha za nas nimajo niti na novogoriški občini, so dejali. Še pred začetkom gradnje so morali plačati komunalni prispevek v vrednosti 34 tisoč evrov.

Kot je dejal Klemen Miklavčič, župan Mestne občine Nova Gorica, si prejšnje vodstvo občine očitno ni prednostno prizadevalo za gradnjo stanovanj. "Stanovanjska politika je bila zanemarjena," je povedal.

Že leta 2008 je občina sicer sprejela odlok, po katerem stanovanjskemu skladu ni treba plačati komunalnega prispevka za gradnjo neprofitnih stanovanj. Od leta 2014 pa to v odloku ni več zapisano.

"Ne država ne občina ne izpolnjujeta svojih nalog," je poudaril Dumančić. A kot je dejal župan Miklavčič, stvari za nazaj ni mogoče rešiti, hkrati pa je poudaril, da imajo trenutno v pripravi odlok, po katerem pri gradnji neprofitnih stanovanj spet ne bo treba plačati komunalnega prispevka.

Na občini dodajajo, da so odlok morali spremeniti, ker se je vmes spremenil zakon. Si bodo pa mladi izobraženci domove v novih stanovanjih lahko ustvarili že kmalu. Če bo šlo vse po načrtih, bo gradnja končana do junija prihodnje leto.