Na Gorenjskem so se pojavile garje

Na eni od gorenjskih osnovnih šol so se pri dveh učenkah, ki se družita, pojavile garje, so v ponedeljek obvestili na šolski spletni strani. Garje ali srbečica so nalezljiva bolezen, ki jo povzroča pršica, imenovana srbec. Kožne spremembe najdemo predvsem tam, kjer je koža mehka in tanka, okužimo pa se s tesnim telesnim stikom, opozarja NIJZ.

Odrasla samica vrta majhne rove v povrhnji plasti kože in vanje leže jajčeca. Vrta zlasti ponoči, ko postane koža topla, zato takrat tudi najbolj srbi. Kožne spremembe najdemo predvsem tam, kjer je koža mehka in tanka, torej med prsti, na notranji strani zapestja, komolcu, kolenih, okrog popka ... Spremembe na koži so v obliki rožnatih papul, velikosti prosa, s krastico na vrhu. Običajno sta po dve in dve skupaj, kar predstavlja začetek in konec rovčka, pojasnjujejo.

Okužimo se s telesnim stikom

Okužimo se predvsem s tesnim telesnim stikom, kot je držanje za roke dalj časa ali spanje v isti postelji z okuženo osebo. Priložnostni dotik, kot sta rokovanje ali objem, običajno ne zadošča za okužbo. Srbečice ali garij ne dobimo zaradi slabe higiene. Pri tistih, ki se prvič okužijo, se spremembe na koži in srbenje pojavi šele od štiri do šest tednov po okužbi, opozarjajo.

Na šoli prosijo starše, da so pozorni na spremembe na koži otrok ali pojav srbenja. Če bi se znaki bolezni pojavili, je potreben obisk zdravnika, še sporočajo.

Slovenske Novice so sicer poročale, da naj bi se garje pojavile še na eni izmed šol, torej skupno na dveh na Gorenjskem.