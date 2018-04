Na Dunaju odpira vrata prvi slovenski dvojezični vrtec

Slovenska veleposlanica Ksenija Škrilec je izrazila priznanje pobudnikom ter podporo veleposlaništva prvemu projektu, ki slovenskim družinam na Dunaju omogoča vzgojo otrok v maternem jeziku. Letos je za slovenske otroke razpisanih skupno deset mest v skupini do treh let in v skupini od treh do šestih let, rezervacije pa so mogoče do zapolnitve mest oziroma najkasneje do 27. aprila.

Razbremenitev slovenskih staršev na Dunaju

Glavno poslanstvo iniciative je, da finančno in organizacijsko razbremenijo slovenske starše na Dunaju ter jim omogočijo prisotnost slovenskega jezika in kulture v vsakodnevnem življenju njihovih otrok.

Letos je za slovenske otroke razpisanih skupno deset mest. Foto: Slovenski vrtec V vrtcu so pojasnili, da bo slovenski dvojezični vrtec sprva deloval v okviru zasebnega vrtca Schmetterling. Slovenski otroci bodo tako vključeni v že obstoječe nemško-angleške skupine, za njih pa bo vsak dan skrbela še slovenska vzgojiteljica. Ta bo poleg obstoječega rednega programa vrtca pripravljala ustvarjalne in poučne delavnice v slovenskem jeziku s prvinami programa Montessori.

Zagotovljeno delno financiranje

Ena od najpomembnejših lastnosti projekta je, da bo običajni finančni prispevek staršev v tričetrtinskem deležu pokrila Iniciativa za slovenski vrtec, ki sredstva zbira s pomočjo donatorjev. Financiranje preostalih stroškov bodo zagotovili s sredstvi, ki jih za te namene dodeljuje mesto Dunaj.

Starši bodo tako vsak mesec poravnali le 70 evrov za posamičnega otroka, kar je primerljivo s prispevkom v javnih vrtcih mesta Dunaj, so še pojasnili.