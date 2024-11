Na Celovški cesti zaradi nesreče močno oviran promet

Od danes do predvidoma marca prihodnje leto bo zaradi gradnje polnega priključka iz predora Šentvid na Celovško cesto v Ljubljani spremenjena prometna ureditev od križišča Celovške ceste in Prušnikove ulice do križišča Celovške ceste in Kosmačeve ulice. Promet bo v času del v vsako smer potekal po dveh zoženih pasovih.