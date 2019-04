Teš 6: Na celjskem sodišču nov predobravnavni narok za Rotnika

Na celjskem sodišču bo danes potekal nov predobravnavni narok za nekdanjega direktorja Termoelektrarne Šoštanj (Teš) Uroša Rotnika, njegovo odvetnico Varjo Holec in hrvaškega poslovneža Alexandra Hrkača. Tožilstvo Rotnika bremeni storitve kaznivih dejanj preprečitve dokazovanja in krive ovadbe.

Na tožilstvu namreč menijo, da je nekdanji direktor Teša Uroš Rotnik v davčnem postopku poskušal zabrisati sledi za izvorom svojega premoženja, tako da je dokument o tem odtujil iz davčnega spisa. Njegova tedanja odvetnica Varja Holec je obtožena kaznivega dejanja krive ovadbe in pomoči pri preprečitvi dokazovanja, poslovnež Alexander Hrkač pa krive izpovedbe.

Finančna uprava ugotovila za 4,73 milijona evrov razlike

Potem ko so kriminalisti začeli preiskovati sume, da je pri 1,41 milijarde evrov vrednem projektu šestega bloka Teša prišlo do izplačila podkupnin, je Rotnikove osebne finance pod drobnogled vzela finančna uprava (Furs), ki je ugotovila, da je bilo med letoma 2007 in 2011 med njegovim premoženjem in uradnimi prihodki za 4,73 milijona evrov razlike.

Furs je Rotniku oktobra 2014 odmeril plačilo nekaj manj kot 1,6 milijona evrov dodatnega davka, dolg pa je Rotnik poplačal šele po neuspeli reviziji na vrhovnem sodišču. Denar za to naj bi dobil pri Hrkaču, ki je bil ključna priča njegove obrambe v postopku dokazovanja izvora premoženja pred Fursom, z njegovo pomočjo pa naj bi Rotnik poskušal tudi prikriti izvor svojega premoženja.

Rotnik zanika, da bi s finančne uprave odtujil dokument

Na predobravnavnem naroku julija lani Rotnik ni priznal krivde glede preprečitve dokazovanja in tatvine dokumenta, v katerem je Fursu prijavil, s koliko gotovine razpolaga. Kot je povedal, ni odtujil nobenega dokumenta s finančne uprave.