Voda na Bledu: lani vsak četrti vzorec iz zajetja Radovna neustrezen #video

Na Bledu je voda iz pip zdrava, pitna in nikakor ne smrdi. Tako so odgovorili v podjetju Infrastruktura Bled, ki skrbi za vodno zajetje Radovna, od koder naj bi tekla smrdeča voda.

Na blejski Infrastrukturi so odgovorili, da gre kvečjemu za subjektivno oceno in da naj tisti, ki se pritožujejo, raje preverijo svoje domače vodovodne cevi, češ da težave s smradom izvirajo od tam. Toda dejstvo je, da je bil lani vsak četrti vzorec vode iz zajetja Radovne neustrezen.

Vzorci vode naj bi bili neproblematični

Iz vodnega zajetja Radovna so lani odvzeli 119 vzorcev vode, od tega voda ni bila skladna s predpisi v 30 vzorcih. Kot je pojasnil Janez Resman iz Infrastrukture Bled, so imeli težave, a naj bi se za zajetjem voda obdelovala, vzorci pa so zato neproblematični.

Notri ni bilo več različnih bakterij, med njimi tudi E. coli, ki dokazuje fekalno onesnaženje vode. V zadnjih analizah letos te bakterije ni bilo, a ljudje, med njimi Lea Dabić, kljub temu govorijo o čudnem vonju vode. Nad vodovarstvenimi pasovi je namreč nekaj kmetij, ki naj bi z uporabo gnojnice onesnaževale vodne vire.

Kot je razložil Gregor Jarkovič z medobčinskega inšpektorata Jesenice, naj bi kmetije neposredno vplivale na kakovost vodnega vira. Od leta 2011 pa naj bi čakali na to, da ministrstvo za okolje in prostor sprejme te vodovarstvene pasove.

Če bi vodovarstveno območje zajelo te kmetije, gnojnice ne bi smeli več polivati. Kdaj se bo to zgodilo, so vprašali novinarji Planet TV. Odgovorili so, da ministrstvo predvideva pripravo osnutka uredbe do poletja. Takrat bo tudi jasna prihodnost kmetovalcev na tem območju.