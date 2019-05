Gostom na Bledu odsvetujejo pitje vode iz pip #video

V Radovni namreč stoji eno od večjih vodnih zajetij, ki napaja kar tri gorenjske občine: Gorje, Bled in Radovljico. To vodo uporablja skoraj 30 tisoč prebivalcev. A marsikateri gostinec ali turistični delavec svojim gostom pitje vode iz pipe odsvetuje, so poročali v oddaji Danes na Planetu.

Medtem ko nekateri prebivalci Bleda razlike v kakovosti ne opazijo ali pa na to enostavno niso pozorni, ima blejska gostinka veliko povedati. "Voda smrdi. Ko jo iz pipe natočiš v kozarec, jo zavohaš. Smrdi, kot ne bi smela," je povedala lastnica picerije Lea Dabić. Svojim gostom zato odsvetuje pitje vode iz pipe.

Pohlepni podjetniki na rob vodovarstvenega območja navozili odpadke

V navidezno neokrnjeni naravi bistra reka Radovna napaja zajetje, od koder vodo dobi vsak Blejec. A pritoki v Radovno prinašajo marsikaj. Predvsem zaradi neozaveščenih ali pa pohlepnih podjetnikov, ki so na zemljo kmeta Borisa Kunšiča navozili vse kaj drugega kot zemljo.

V Sloveniji kar 95 odstotkov pitne vode dobimo iz podzemlja, preostanek so površinske vode in izviri. V Ljubljani in okolici na primer vsak prebivalec na dan porabi od 115 do 150 litrov pitne vode. V primerjavi z drugimi evropskimi prestolnicami približno sto tisoč gospodinjstev v Ljubljani prejema vodo brez kemičnega čiščenja, kar je velika prednost.

"Oni so kompetentni, da odpadke sortirajo," je ob prvem obisku novinarjev Planeta dejal Kunšič. Pokazal je tudi dovoljenja za navoz zemljine, a ga je prevozno podjetje ogoljufalo. Zato je okoljska inšpekcija zapisala, da je v teku postopek proti podjetju, ki je navažalo zemljino. Odredili so mu tudi odstranitev zaradi nepravilnega ravnanja z odpadki iz dejavnosti. A to nikakor ne bo preprosto, je danes povedal lastnik zemljišča.

"Ta zemljina je pomešana z mojo zemljo. Ker sem istočasno s to zemljino ravnal svoje površine, je zato vmes tudi moja zemlja. Svoje zemljine pa absolutno ne bom dovolil odvažati," je poudaril Kunšič. Zemljo je plastike rešil sam, za preostalo bo poskrbelo podjetje, ki je odpadke navozilo na rob vodovarstvenega območja.

Zakaj naj bi voda smrdela, pa bodo na infrastrukturi Bled pojasnili jutri.