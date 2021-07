Na avtocesti v smeri proti Ljubljani bežal pred policijo in umrl

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ponoči se je zgodila hujša prometna nesreča, v kateri je voznik zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in umrl.

Nekaj pred 1. uro so policisti PP Brežice med opravljanjem nalog na območju Čateža ob Savi ustavljali voznika osebnega avtomobila BMW italijanskih registrskih oznak. Kršitelj znakov policistov ni upošteval in je s pospešeno hitrostjo nadaljeval z vožnjo.

Zapeljal je na avtocesto v smeri proti Ljubljani, potem pa na odseku, kjer potekajo vzdrževalna dela, zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v varovalno ograjo. 36-letni voznik, državljan Pakistana, je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče.

20-letni državljan Pakistana, ki je sedel na sovoznikovem sedežu, je utrpel lažje poškodobe, 28-letni državljan Pakistana, ki je sedel na zadnjem sedežu, pa je bil huje poškodovan. Reševalci so oba oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

O prometni nesreči so policisti obvestili preiskovalno sodnico in okrožnega državnega tožilca, ki sta se udeležila ogleda prometne nesreče. Policisti vse okoliščine še preiskujejo in bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.