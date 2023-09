Murskosoboški policisti v poostrenem nadzoru ujeli dva "superkršitelja"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policisti Policijske uprave Murska Sobota so v nedeljo na pomurski avtocesti A5 izvedli poostren nadzor cestnega prometa. Na cesti je hitrost s prometnim znakom omejena na 110 kilometrov na uro, dva tuja državljana pa sta jo krepko prekoračila – eden s 187 kilometri na uro, drugi pa bi v uri naredil še dva kilometra več.

Prvi nedeljski "rekorder", državljan Romunije, je vozil osebni avtomobil opel corso s hitrostjo 187 kilometrov na uro. Drugega so ujeli nekaj ur kasneje, državljan Madžarske je z mercedesom dosegel 189 kilometrov na uro.

Tujcema je bila izrečena globa v višini 1.200 evrov in devet kazenskih točk.

Policisti so nadzor izvajali po metodologiji Pegaz. Ugotovljenih je bilo 61 kršitev prometnih pravil, od tega 43 kršitev vožnje z neprimerno hitrostjo, 12 kršitev je bilo povezanih s prevozom tovora, zabeležili pa so še šest drugih kršitev – glede nošenja čelade, potnikov v vozilu, uporabe varnostnega pasu in podobno.