Moški v bloku ponoči streljal z balkona

Mariborski policisti so ponoči prijeli 46-letnega moškega, ki naj bi okoli polnoči v Mariboru streljal s pištolo. Po prvih ugotovitvah naj bi streljal z balkona stanovanjskega bloka, pri tem pa na srečo ni bilo poškodovanih oseb, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Zoper osumljenca so odredili pridržanje, policisti pa nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti in druge preiskovalne aktivnosti, so dodali na policiji.