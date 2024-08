Moški, ki je na Bavarskem dvoru grozil z nožema, na psihiatrijo #video

Ljubljanski okrožni sodnik Rok Kobal se je po predlogu obtoženčeve odvetnice Katje Šorli Peternel odločil, da del današnjega naroka izvede za zaprtimi vrati zaradi varstva osebnega družinskega življenja obtoženca. Šlo je za del naroka v katerem so zaslišali sodnega izvedenca psihiatra Petra Pregelja, obtoženega 23-letnika in njegovo socialno delavko, prebrali pa so tudi zapisnik iz zaslišanja obtoženčeve matere.

Obtoženi je kriv, da je v stanju zmanjšane prištevnosti resno ogrozil uradne osebe med opravljanjem svojega dela, je na javnem izreku sodbe dejal sodnik. Ocenil je, da 23-letniku stanje po zdravljenju na psihiatrični kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, kjer je bil v priporu, izboljšuje. Sodnik je 23-letnika prav tako oprostil plačila stroškov kazenskega postopka.

Obtoženi je na predobravnavnem naroku priznal krivdo in sodnika prosil, naj se postopek čim prej konča.

Moški je v rokah držal dva noža, z obnašanjem, ravnanjem in zadrževanjem na javnem kraju pa je vzbujal sum, da bo storil kaznivo dejanje ali prekršek. V postopku pred policisti ni sodeloval, zato so policisti izvedli več ukrepov, s katerimi so zmanjšali stopnjo nevarnosti in zagotovili varnost občanom, so prejšnji teden zapisali na policiji. Foto: Bobo

23-letnik je marca na Bavarskem dvoru v Ljubljani grozil z nožema. Policisti so omejili gibanje v okolici, posredovala je specialna enota s pogajalcem, vendar se je moški vdal šele po prihodu sorodnika. Eden od policistov se je pri tem lažje poškodoval.

Policija deležna kritik zaradi domnevno neprimernega odziva

Policija je bila po posredovanju deležna številnih kritik. V odzivu so policisti poudarili, da so komentarji o njihovem delu v smislu, da policisti na kraju niso opravili svojega dela, neprimerni, podcenjujejo policijski poklic in vlogo organizacije v družbi ter kažejo na nepoznavanje osnov policijskega dela.

Sodba še ni pravnomočna.