Moška sredi Ljubljane napadla policista

Med policijskim postopkom z voznico sta iz vozila izstopila potnika. Policista sta z njima želela opraviti postopek, vendar moška, stara 52 in 53 let, nista upoštevala ukazov policistov. Postopku sta se fizično uprla in napadla policista. Prvi je policista udaril, drugi pa je drugega policista brcnil. Policista sta oba obvladala, zoper njiju pa bo vložena kazenska ovadba zaradi kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi. V postopku se je en policist lažje poškodoval. Med obvladovanjem obeh osumljenih sta do policistov pristopila še dva druga občana, ki sta na policista vpila in ju žalila. Eden izmed njiju, ki je bil pod vplivom alkohola, se kljub opozorilom ni umiril, zato je bil pridržan do streznitve. Obema je bil izdan plačilni nalog.

