Morilec Gašperja Tiča ponoči storil samomor

Oktobra 2018 je bil pravnomočno obsojen na 10 let zapora.

Danes ponoči je na zaporu na Dobu samomor storil 26-letni Stefan Cakić, morilec 44- letnega igralca Gašperja Tiča, ki je bil obsojen na deset let zapora, poroča Večer.

Cakić je sicer, kot še piše Večer, prestal že 60 odstotkov zaporne kazni in je že imel proste izhode. Na pojasnila Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij na časniku še čakajo.

Na deset let zapora je bil obsojen oktobra 2018

Cakić je bil na ljubljanskem okrožnem sodišču sprva obsojen na osem let in šest mesecev zapora, ker je 18. junija 2017 v stanovanju na Trubarjevi cesti v Ljubljani ubil znanega igralca. Po pritožbi tožilstva mu je višje sodišče kazen zvišalo. Oktobra 2018 je bil pravnomočno obsojen na 10 let zapora.

Kazen je prestajal v zaporu na Dobu, nazadnje že na polodprtem oddelku, kjer vlada milejši zaporniški režim.