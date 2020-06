Möderndorfer se vrača v komisijo, ki mu ni bila usojena

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko se poslancu LMŠ Janiju Möderndorferju ni uspelo zavihteti na čelo parlamentarne preiskovalne komisije o domnevnem pranju denarja v NKBM in nezakonitem financiranju SDS, ga je LMŠ vendarle predlagala za podpredsednika omenjene komisije.

Poslanec LMŠ Jani Möderndorfer se vrača v parlamentarno preiskovalno komisijo, ki se ukvarja z domnevnim pranjem denarja v NKBM in domnevnim nezakonitim financiranjem stranke SDS. Potem ko se Möderndorferju kljub napovedim vodje poslancev LMŠ Braneta Golubovića ni uspelo znova zavihteti na mesto predsednika omenjene komisije, ki ga je kasneje zasedel poslanec SMC Gregor Perič, je največja opozicijska stranka umaknila kandidaturo Möderndorferja za člana omenjene komisije. Ta je tako ostala brez svojega podpredsednika, vendar pa so si zdaj v LMŠ očitno premislili, saj Möderndorferja spet predlagajo za to funkcijo.

Potem ko je Jani Möderndorfer sredi maja zapustil poslansko skupino in stranko SMC ter se pridružil poslancem LMŠ, je vodja poslancev LMŠ Brane Golubović napovedal, da bodo v stranki Möderndorferju znova zagotovili mesto predsednika parlamentarne preiskovalne komisije, ki preiskuje domnevno pranje denarja v NKBM in domnevno nezakonito financiranje SDS. Möderndorfer je to funkcijo izgubil, ker mu je ob menjavi vlade za krajši čas prenehal poslanski mandat, piše STA.

Möderndorfer ni bil znova imenovan na čelo komisije

Novopečenemu poslancu LMŠ, ki je v svoji politični karieri deloval kar v šestih različnih političnih strankah, se njegova želja oziroma želja njegove nove stranke po ponovnem vodenju omenjene parlamentarne preiskovalne komisije na koncu ni uresničila. Za predsednika komisije je bil namreč sredi maja s 50 glasovi poslancev izvoljen poslanec SMC Gregor Perič.

Imenovanje Periča na položaj predsednika omenjene preiskovalne komisije je sicer naletelo na ostre kritike opozicije, ki je koaliciji očitala, da je s to potezo poskrbela, da bo preiskovala samo sebe. V koaliciji so očitke opozicije zavrnili z besedami, da ima večino v omenjeni komisiji še vedno opozicija. Do zamenjave na čelu komisije je bil takrat kritičen tudi Möderndorfer, ki je izjavil, da komisija pod novim vodstvom svojega dela ne bo dokončala.

Novopečenega poslanca LMŠ spet predlaga za podpredsednika komisije

Da bo omenjeno komisijo vodil Perič, je postalo jasno že na seji mandatno-volilne komisije. Potem ko je Perič prejel 11 glasov podpore, Möderndorfer pa samo sedem, je LMŠ umaknila kandidaturo svojega novopečenega poslanca za člana omenjene komisije. S tem je ta začasno ostala brez podpredsednika. Kakorkoli, zdaj so si v LMŠ očitno premislili, saj Möderndorferja znova predlagajo za člana in podpredsednika omenjene parlamentarne preiskovalne komisije.