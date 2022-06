Uradno: strank LMŠ in SAB ne bo več, le še Svoboda

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Robert Golob, Marjan Šarec in Alenka Bratušek

Člani Gibanja Svoboda so na današnjem digitalnem kongresu z več kot 90-odstotno podporo potrdili pripojitev LMŠ in SAB k stranki. S tem so stekli še zadnji koraki k združitvi levo-sredinskih strank pod okrilje Gibanja Svoboda. Kongres se je seznanil tudi s pripravami na predsedniške in lokalne volitve, so sporočili iz stranke.

Za pripojitev stranke SAB je glasovalo 92 odstotkov članstva Gibanja Svoboda, nasprotovali so trije odstotki članstva. Za pripojitev stranke LMŠ je glasovalo 93 odstotkov članov Gibanja Svoboda, nasprotovalo pa sta ji dva odstotka, so sporočili iz stranke.

Članstvo LMŠ in SAB je zeleno luč združitvi s stranko premiera Roberta Goloba že prižgalo. Z današnjo seznanitvijo članov najvišjega organa Gibanja Svoboda pa so stekli še zadnji koraki, preden bosta stranki nekdanjih premierjev tudi formalno ugasnili. Gibanje Svoboda bo postalo pravni naslednik LMŠ in SAB.

Poleg članstva bo Gibanje Svoboda dobilo še njune lokalne odbore ter evropska poslanca LMŠ Ireno Jovevo in Klemna Grošlja. LMŠ in SAB bosta v združeno stranko prispevali tudi proračunska sredstva, ki jih zakonodaja omogoča strankam, ki so na volitvah dosegle najmanj en odstotek glasov.

Formalno združitev strank je sicer pričakovati v prvi polovici julija, združitveni kongres pa po napovedih prvakov vseh treh strank pred jesenskimi lokalnimi volitvami.

Razprava je na kongresu tekla tudi o lokalnih in predsedniških volitvah. Izjava predsednika vlade je sicer sklicana za torek, se pa kot kandidatko Gibanja Svoboda na predsedniških volitvah omenja podpredsednico stranke Marto Kos.

Kosova je v preteklem tednu za več medijev že potrdila, da si želi kandidirati in da si ob tem želi tudi podpore stranke. Golob je sicer v današnji izjavi za medije pred kongresom ocenil, da je Kosova najboljša kandidatka za predsednico republike. V skladu s statutom stranke pa bosta končno odločitev o kandidaturi sprejela izvršni odbor in svet stranke.