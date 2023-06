Močno alkoholiziran voznik trčil v kovinske stebričke in pešca

Voznik je vozil pod vplivom alkohola, namerili so mu 1,31 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Policisti so mu odvzeli prostost in vozniško dovoljenje.

Voznik je vozil pod vplivom alkohola, namerili so mu 1,31 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Policisti so mu odvzeli prostost in vozniško dovoljenje. Foto: STA

Močno alkoholiziran voznik je v petek v središču Ljubljane zaradi izgube nadzora nad vozilom trčil v kovinske stebričke in na površini za pešce še v dva pešca, ki ju je lažje poškodoval. Policisti so mu odvzeli prostost in vozniško dovoljenje, kazensko ga bodo ovadili zaradi nevarne vožnje, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Kot so pojasnili policisti, se je prometna nesreča zgodila v petek nekaj po 17. uri v križišču Prešernove ulice in Cankarjeve ceste v Ljubljani. V voznik osebnega vozila je pri zavijanju v križišču zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom. Trčil je v kovinske stebričke, nato pa zapeljal na površino za pešce, kjer je trčil še v dva pešca in ju lažje poškodoval.

Vozil je pod vplivom alkohola, namerili so mu 1,31 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Policisti so mu odvzeli prostost in vozniško dovoljenje, zoper njega bodo na pristojno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu, so še navedli na ljubljanski policijski upravi.

Prometna nesreča tudi v naselju Stolnik

Ob tem poročajo tudi o prometni nesreči, ki se je v petek nekaj pred 21.30 zgodila v naselju Stolnik. Mladoletni voznik je vozil motor iz smeri Stranj proti Lanišam in zaradi neprilagojene hitrosti padel. V nesreči se je lažje poškodoval. Policisti so ugotovili, da je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, ni uporabljal varnostne čelade, namerili pa so mu 0,66 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Zasegli so mu motor, zoper njega bodo podali obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.