Pogrešano osebo v okolici Maribora našli mrtvo

Na območju naselja Rače v občini Rače - Fram je pod vodstvom policije potekala iskalna akcija, v kateri so pogrešano osebo našli mrtvo, je sporočila uprava za zaščito in reševanje.

V iskalni akciji so sodelovali gasilci PGD Rače, JZ GB Maribor, vodniki reševalnih psov pri Kinološki zvezi Slovenije in Zvezi vodnikov reševalnih psov Slovenije za Štajersko in Dolenjsko, ki so v soboto okoli pol treh pogrešano osebo našli mrtvo.