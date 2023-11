Močnejši potresni sunek v okolici Šmarjeških Toplic

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Okoli 18.19 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 2,8 v bližini Šmarjeških Toplic, 61 kilometrov vzhodno od Ljubljane.

Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci širše okolice Novega mesta, Šentjerneja in Šmarjeških Toplic. Na Arso potresi ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98), so zapisali na uradu za seizmologijo na agenciji za okolje.

#Potres ob 18.19 magnitude 2,8 v bližini Šmarjeških Toplic. Več na https://t.co/Pv87WxREPQ Ste čutili potres? Izpolnite https://t.co/QZJhOuiYUH. — ARSO potresi (@ARSO_potresi) November 11, 2023

Nekateri prebivalci iz okolice Novega mesta so za Siol.net povedali, da so potresni sunek "čutili kar močno".